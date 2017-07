Zorra total

Opiniao

Por que será que o brasileiro anda de saco cheio da política nacional? Qual a razão? Ora, a resposta para tais perguntas não confere nenhuma dificuldade, afinal, não passa um dia sequer sem que a classe apareça em manchetes por conta de denúncias, processos e acusações de corrupção que superam as demais notícias.

Parecemos um País estagnado, e estamos de fato, do ponto de vista das ditas “instituições”. Lamentavelmente o Congresso Nacional e o Executivo Federal cada vez mais dão lugar ao descrédito da população. Não se vê uma liderança em que seja possível apostar todas as fichas de boa conduta.

Triste isso, mas a verdade é cruel, vivemos tempos estranhos onde o horizonte é cinzento. Gostaríamos de pular essa página da história, mas temos de viver esse tempo angustiante de paralisia nacional. Ter um ocupante do mais alto cargo nacional, o presidente da República, denunciado por ilícitos em pleno mandato não é nada animador. A sociedade não se sente representada pelos dirigentes nacionais, o que piora a cada dia diante da encenação dos embusteiros.

Dá arrepio pensar o que de pior está por vir, quando se vê a novela do prende ou não esse ou aquele político (no caso, a bola da vez é o senador Aécio Neves do PSDB) ou se discute se a delação premiada que abraçou o presidente Temer do PMDB tem valor ou se pode ser revista, ou ainda quando um dos ministros do Supremo Tribunal Federal parece emergir diante da disputa de egos em votos soberbos que não esclarecem, confundem, e precisam nada menos que 3 ou 4 sessões para acomodar os ânimos.

E voltando às denúncias contra o presidente, encaminhadas para a Câmara Federal, cujo presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia dorme sobre os inúmeros pedidos de impeachment, aí sim o espetáculo se completa.

Com a “rapidez” peculiar da política em assuntos que não interessam aos próprios legisladores, a omissão na apreciação do impeachment vira objeto de mandado de segurança, por parte de outros deputados, que já não se sabe se querem mesmo apurar os fatos ou jogar para a plateia. Esse o quadro mais que esquisito vivido nessa época de pouco ou nenhum avanço na recuperação do País, no crescimento da atividade produtiva e retomada do emprego. A decantada democracia chora envolta nesse teatro nacional, que cada vez mais e tristemente, parece mesmo uma zorra total.

Laerte Silva é advogado