XVII edição da Feira Expo Viver Bem começa nesta quinta-feira

Cidades

Larissa Rodrigues

Começa nesta quinta-feira (8) no D’avó Hipermercado, a XVII Expo Viver Bem. Na ocasião, o público poderá conhecer e comprar produtos dos mais diversos setores. A feira reúne representantes e fornecedores de segmentos como saúde, alimentação, bem-estar, educação e cultura, esporte e lazer, animais, meio ambiente, beleza, turismo, moradia, construção, segurança, arquitetura, decoração, veículos, festas e eventos, além de varejo. Desta vez, serão 98 estandes e 118 empresas, entre expositores e patrocinadores, que podem ser visitados das 10 às 22 horas, até sábado.

“O evento já é realizado há bastante tempo e ao longo desses anos vem crescendo muito. Aumenta não só o número de frequentadores, mas também o de empresários participantes”, afirma Maria Paula Almeida, organizadora da Expo Viver Bem. Com o crescimento, a feira vem se tornando “b2b”, que significa que o local está sendo utilizado não apenas para a venda de produtos finais ao consumidor, mas também como polo de comercialização entre os próprios empresários.

A proposta é oferecer produtos de qualidade, de marcas já tradicionais na Região e com preços mais acessíveis. “Na feira, o público pode comprar o que já conhece e até mesmo descobrir coisas novas. Tudo isso em um mesmo lugar e podendo ainda aproveitar os valores oferecidos”, explica Maria Paula. Programada sempre com um ano de antecedência, a organizadora garante que a Expo Viver Bem de 2018 contará com novidades.

O D’avó está localizado na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1.000, no Socorro.