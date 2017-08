Silene

Previous

Next Karina Lapezak, a anfitriã da noite, Maria Paula Almeida, da MP Eventos, e Flávia Lima na abertura da XVI Expo Viver Bem. (Foto: Elton Ishikawa)

Giovanna, Elizabete e Gabriela Victorette clicadas pelo concorrido coquetel. (Foto: Elton Ishikawa)

Emiliano Novaes e Eugênio Munhae prestigiaram mais uma edição da Feira de Produtos e Serviços. (foto: Elton Ishikawa)

Débora Martins e Antonio Hammermuller pelo Hipermercado D’ Avó. (Foto: Elton Ishikawa)

Amabiara Rodrigues e Verônica Araújo entre as expositoras do encontro que reuniu cerca de 80 empresas de diversos segmentos. (Foto: Elton Ishikawa)

Tainan Lira, Renata Bonotti e Bruna Reis também divulgando a sua marca nesta edição. (foto: Elton Ishikawa)

Clube de Campo

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes, que completa os seus 60 anos de existência neste mês de agosto, dá início às comemorações, com o “Luau de Aniversário”, que acontece logo mais às 19 horas, em sua Praça de Eventos. Já no próximo dia 26, acontece o tradicional baile de aniversário, marcado para as 21 horas, no Salão Social “Wilson Cury”, com musica dançante da Orquestra Vox Machine e cardápio do Trópikos Buffet Expresso Gourmet. Os convites para o baile continuam à venda na administração do CCMC. Informações pelo fone 4728-5600.

Palestra

O curso de Odontologia da Universidade Braz Cubas realiza nesta sexta-feira, a palestra gratuita “Odontologia Social: O poder de despertar sorrisos”, que será ministrada pelo cirurgião dentista, especialista em Dentística Restauradora e Periodontia, Felipe Rossi, a partir das 19 horas, no Auditório I, do Campus da Braz Cubas, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233. A atividade faz parte de uma série de palestras preparatórias para o XII Congresso de Odontologia da Universidade Braz Cubas, que acontece de 02 a 06 de outubro.

Prada

A Prada traz para as lojas brasileiras este mês duas novidades preciosas. Desembarcam por aqui as microbags Cahier e Box, que aparecem em opções de brocado e veludo, além de couro. De volta a 1968, em clima de movimento estudantil, que marca o inverno 2017, a primeira é uma versão míni do modelo em formato de livro lançado há um ano, enquanto a Box tem shape arredondado e é novidade da grife. Somente 50 países no mundo receberão este pacote especial, o que torna as peças, que podem ser encontradas na Prada do Shopping JK Iguatemi, ainda mais exclusivas Os preços variam entre R$ 5 mil e R$ 12.150.

Nats 18

Saula de Ouros, Anita Maria de Almeida, Renato Sabino Geribello, Nádia Condo, Célia Martins Leite, Luiz Gustavo Lima de Faria, Carlos Fernando de Faria Kaufmann, Fúlvio Scavone de Oliveira, José Carlos Andrade, Célia Alabarce Martins Leite, Stephanie Stein