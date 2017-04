Cartas

O

período de chuvas mais fortes já ficou para trás. Mas mesmo assim, a Cidade continua sofrendo com o festival de buracos surgidos nas mais diversas ruas dos mais diferentes pontos de Mogi. Do Centro aos bairros, passando pelas estradas vicinais e distritos, a buraqueira está presente, incomodando pedestres e motoristas, cujos veículos sofrem os efeitos dos constantes solavancos. A situação está se tornando crítica, mas poderá se agravar ainda mais, se providências não vierem a ser tomadas no curto prazo. É chegada a hora de nossa Prefeitura iniciar uma grande arrancada para pôr fim a um problema que incomoda a todos. Os pequenos buracos estão crescendo e se transformando em crateras, como este jornal publicou recentemente na seção “Cotidiano”. A Mogi de hoje faz lembrar Suzano de meses atrás, quando o motorista corria risco permanente de ter seu pneu cortado nos buracos existentes até mesmo nas ruas centrais da Cidade. A Prefeitura de Mogi não pode permitir que isso venha a ocorrer. É preciso rapidez nas ações, aproveitar os dias de sol e recuperar o tempo perdido, mesmo que seja durante os fins de semana. A necessidade justifica o pagamento das horas extras tão temidas pelos administradores dos tempos de crise. Algo precisa ser feito, de forma urgente. Não dá mais para esperar. Xô, buraqueira!

Regina Gomes dos Santos

Mogi das Cruzes, Centro