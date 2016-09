XC60 ganha versão a diesel no País

Comentários (0) Automotor Like

Quando foi lançado, no Salão de Genebra de 2008, o crossover médio XC60 rapidamente tornou-se o modelo mais vendido da Volvo, posição que ocupa até hoje. Um em cada quatro automóveis emplacados pela marca sueca no mundo é do crossover produzido na fábrica de Ghent, na Bélgica. Lançado no Brasil em 2009, atualmente o XC60 é responsável por 53% das vendas da Volvo Cars no mercado nacional. Em 2013, foi apresentado no Brasil o “facelift” com o visual atual do modelo que, entre janeiro e julho deste ano, acumulou 1.179 unidades vendidas – média de 168 emplacamentos mensais.

Na linha 2017, o XC60 chega com uma novidade: uma inédita versão com motorização diesel, que atende a uma demanda crescente dentro do mercado de SUVs brasileiro. A nova versão tem tração AWD e um propulsor turbodiesel 2.4 litros e cinco cilindros com 20 válvulas, que entrega até 223 cv. O modelo chega com um amplo pacote de equipamentos, com destaque para as tecnologias de segurança e conectividade.

Além da motorização diesel, a linha 2017 do XC60 continua a oferecer o tradicional motor a gasolina 2.0 T5, de 245 cv. Na versão diesel, a proposta é esbanjar força. São 44,9 kgfm de torque máximo alcançados entre 1.500 e 3.000 rpm – cerca de 25% superior aos 35,7 kgfm da versão 2.0 a gasolina. O utilitário esportivo da Volvo é equipado com transmissão automática Geartronic de seis velocidades e comandos para troca de marchas na coluna de direção.

O novo motor obteve bons resultados de economia de combustível. De acordo com dados do Inmetro, o XC60 D5 recebeu a classificação “A” do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, com 9,5 km/l na cidade e 12,4 km/l em estrada. Com seu tanque de combustível de 70 litros, o crossover pode atingir 868 quilômetros de autonomia.

O XC60 diesel vem com sistema de tração integral AWD com diferencial central de acoplamento viscoso que, segundo a Volvo, distribui a força do motor para as quatro rodas em qualquer circunstância e condição de uso. Segundo a engenharia da marca sueca, no caso de perda de aderência, o torque enviado às rodas varia de acordo com a necessidade, preservando a dirigibilidade.

Na linha 2017, o XC60 D5 é oferecido em duas versões de acabamento, Kinetic e Momentum, de acordo com a nomenclatura global da fabricante sueca. Banco dianteiro elétrico com memória para o motorista, ar-condicionado digital de duas zonas com sistema de controle de qualidade do ar multiativo (Clean Zone), função start/stop, espelhos retrovisores elétricos retráteis com desembaçador e memória, faróis de xenon com acendimento automático e controle direcional ativo, luzes sinalizadoras dianteiras de LED, piloto automático, freio de estacionamento elétrico e rodas de alumínio de 18 polegadas são alguns dos equipamentos de série.

A versão Momentum acrescenta banco com regulagem elétrica também para o passageiro, painel de instrumentos digital de oito polegadas com três modos de tela, teto solar elétrico, câmara traseira de estacionamento, além de suporte lombar com regulagem elétrica do assento dianteiro e sistema de navegação por GPS com mapas 3D e informações de tráfego em tempo real. O sistema de entretenimento conta com display central com tela de sete polegadas e DVD player. O áudio é reproduzido em oito alto-falantes.

Em termos de segurança, a principal novidade é o City Safety, que é item de série. O sistema de assistência ao motorista atua para evitar ou reduzir colisões com o veículo da frente em velocidades abaixo dos 50 km/h. Ao detectar a falta de reação do motorista a uma possível colisão, o sistema aciona imediatamente os freios até a parada total do veículo. O modelo é também equipado com seis airbags, controle avançado de estabilidade (ASC), controle dinâmico de estabilidade e tração (DSTC), monitoramento de pressão dos pneus e sistemas de proteção contra lesões na coluna cervical e de impactos laterais. O banco traseiro conta com Isofix para fixação de cadeiras infantis e assentos integrados para crianças.

Também está disponível o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24 horas, auxílio de emergência e localização, em caso de roubo ou furto. O sistema dispõe de um aplicativo para smartphone e smartwatch que conecta o motorista a seu veículo. Entre os recursos, indicação da necessidade de manutenção e acesso a dados do computador de bordo. O sistema está integrado ao Sensus Connect, uma solução de entretenimento e conectividade que oferece serviços de streaming de música, rádio e podcasts online, navegação e serviços, como a busca por pontos de interesse, postos de gasolina e estacionamento, entre outros.

O novo XC60 D5 chega à rede de concessionárias da Volvo no Brasil com uma oferta de lançamento válida até o final do mês de setembro: R$ 199.950 na versão Kinetic e R$ 224.950 na Momentum. Em outubro, os valores passam para R$ 215.950 na versão Kinetic e R$ 241.950 na Momentum. (Luiz Humberto Pereira/AutoPress)





Ponto a ponto

Desempenho – O motor diesel turbinado em conjunto com a tração integral e o câmbio automático bem escalonado conferem uma performance notável ao Volvo XC60. Basta pressionar levemente o pedal do acelerador para que os 223 cv e os 44,9 kgfm propiciem boas arrancadas e retomadas mais que satisfatórias. O fato de o torque máximo estar disponível já a partir das 1.500 rotações mantém o motor sempre esperto e proporciona respostas quase instantâneas às solicitações expressas pelo pé direito. Fruto também da bem acertada transmissão automática Geartronic de seis velocidades. Os “paddle shifts” na coluna de direção ajudam a tornar o passeio ainda mais divertido. Nota 9

Estabilidade – A Volvo sempre deu particular atenção à segurança de seus veículos. No XC60, são itens de série dispositivos como controles de estabilidade, tração e anticapotamento. Como o auxílio da tração AWD, o comportamento dinâmico do modelo se mostra admirável em curvas e retas. O XC60 parece estar sempre na mão do motorista, mesmo em altas velocidades e em trechos sinuosos. Nota 10

Interatividade – O design escandinavo normalmente combina um requinte sóbrio, sem grandes firulas, com muita praticidade. Dentro dessa tendência, o interior do XC60 é bem resolvido. Apesar de oferecer numerosos comandos, eles estão dispostos de forma elegante, sem congestionar o habitáculo. Os principais são bastante intuitivos. Apesar de incomodar os que estranham os sistemas de direção autônoma, o City Safety – que freia o modelo na iminência de uma colisão – funciona de forma eficiente. Nota 9

Consumo – o XC60 D5 recebeu a classificação “A” do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, com 9,5 km/l na cidade e 12,4 km/l em estrada. Oferecer uma autonomia de 868 quilômetros não é para qualquer carro. Nota 9

Conforto – Todos os ocupantes têm bom espaço para cabeças. Na frente, há um bom vão para as pernas, mas atrás o ambiente é um pouco mais espremido. A suspensão filtra bem os buracos, mas o isolamento acústico poderia ser melhor. O motor vibra bem, e acima dos 100 km/h seu som é percebido no habitáculo. Nota 8

Tecnologia – Além de um moderno motor diesel, a nova versão do XC60 traz seis airbags, controle avançado de estabilidade, controle dinâmico de estabilidade e tração, monitoramento de pressão dos pneus e sistemas de proteção contra lesões na coluna cervical e de impactos laterais. O Volvo On Call oferece assistência 24h, incluindo auxílio de emergência e localização, em caso de roubo ou furto. E o City Safety ainda freia o modelo automaticamente na iminência de uma colisão. Os sistemas de conectividade e entretenimento são bastante modernos e fáceis de interagir. Nota 10

Habitabilidade – As amplas portas fazem que todos os acessos sejam bem facilitados. Os porta-objetos são bem distribuídos e práticos e o do console central tem porta escamoteável. O porta-malas de 495 litros está de acordo com o segmento. Nota 9

Acabamento – O cuidado com o acabamento no crossover da Volvo é notável. Os revestimentos internos são de extremo bom gosto e bastante agradáveis ao toque. Nota 9

Design – Felizmente os tempos em que a Volvo fazia carros quadradões ficaram no passado. Apesar da sobriedade e de seu design datar de 2009, com uma reestilização em 2013, o XC60 ainda é um carro de aspecto moderno e estiloso. Escapa do estilo rústico comum aos utilitários esportivos. Nota 8

Custo/benefício – Apesar da oferta especial de lançamento válida até o final do mês de setembro – R$ 199.950 na versão Kinetic e R$ 224.950 na Momentum -, em outubro os valores passam para R$ 215.950 e R$ 241.950, respectivamente. São elevados, mas competitivos em relação aos SUVs médios de marcas de luxo concorrentes. Uma desvantagem do crossover da Volvo é não contar com dispositivos voltados para um off-road mais radical, como a reduzida, oferecido por competidores como o Land Rover Discovey Sport, que tem versão a diesel. O fato da versão inicial Kinetic não oferecer uma câmara de ré de série é um tanto desabonador para um carro de mais de R$ 200 mil. Nota 6

Total – O Volvo XC60 D5 somou 89 pontos em 100 possíveis.

Previous

Next amf0104 - volvo

amf0102 - volvo

amf0103 - volvo