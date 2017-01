Wesley Safadão quer gravar DVD em Miami

Caderno A - Capa

Depois de reunir os amigos para gravar um DVD no quintal de sua casa, em Fortaleza, o cantor Wesley Safadão encontrou uma área de lazer um pouco maior para o seu próximo trabalho. O forrozeiro vai usar a piscina de um luxuoso hotel de Miami, nos Estados Unidos, para registrar as suas novas canções. O show será em abril e terá uma programação intensa, com festas regadas a champanhe e ao som de Djs.

“A ideia de gravar um DVD em Miami surgiu porque eu acho a cidade encantadora. O clima é o formato que a gente precisava para esse projeto, já que o ‘WS em Casa’ foi gravado em Fortaleza, também nessa energia de praia. Como é em outro país, as pessoas têm que se preparar, têm que tirar visto, enfim. Mas graças a Deus a procura está grande para ir aos Estados Unidos ver o show”, conta Wesley Safadão. “A gravação ocorrerá no feriado da Semana Santa. Estamos preparando o ‘Weekend do Safadão’ [o ‘fim de semana do Safadão’]. Todos os dias terão atrações e surpresas”, adianta o cantor. A própria empresa que administra a carreira de Safadão está vendendo pacotes turísticos para que os fãs mais abastados (nada de mortais) participem da festa.

Após o DVD “WS em Casa”, lançado recentemente, o cantor está nas paradas com canções como “Meu Coração Deu PT”, gravada com a dupla Matheus & Kauan. Mas sucessos mais antigos continuam em alta nas rádios do país, como “Coração Machucado”, “Camarote”, “Aquele 1%” e “A Culpa É da Bebida”. O DVD que será gravado em Miami, contudo, dará prioridade a canções inéditas, segundo Safadão.









Não é a primeira vez que o artista se apresenta nos Estados Unidos. “Este ano eu realizei a minha primeira turnê internacional. Nós nos sentimos muito acolhidos pela comunidade brasileira e o público americano também foi [os shows estavam com ingressos esgotados]. Alguns pela curiosidade de conhecer a nossa cultura, de sentir o clima e a energia que vem da nossa música. Outros são levados pelos amigos brasileiros que moram lá”, conta Safadão, que faz mistério sobre o repertório e afirma, até agora, não ter participações confirmadas.