Wesley Safadão fará show em Mogi das Cruzes

Um evento especial promete movimentar a Cidade no mês de agosto. Trata-se do Sunset com Wesley Safadão e Dennis DJ na casa de show Vacaloca. Os ingressos já estão à venda. A expectativa é grande em torno da apresentação do fenômeno musical.

Sempre inovador, o artista é conhecido pelo seu repertório atualizado e pela qualidade dos seus shows. A trajetória do artista começou em 2007, quando houve a profissionalização de um trabalho até então familiar. A banda foi criada pela família de Wesley Safadão e reunia seus irmãos e primos todos movidos a muitos sonhos.

Apaixonados pela música investiram no projeto da Banda Garota Safada, que hoje se chama Wesley Safadão. A banda aos poucos foi ganhou projeção da cidade de Fortaleza, no Ceará. Neste mesmo ano, o artista foi apresentado a um dos mais respeitados empresários do show business no Brasil Luiz Augusto Nóbrega.

Logo, o artista ganhou todos os outros estados do Nordeste, se tornando a referência do novo jeito de fazer forró, com uma batida mais acelerada. Hoje, o cantor e sua banda possuem uma média mensal de 25 apresentações no mês. No período dos festejos juninos no Nordeste esse número ultrapassa a marca de 40 shows.

Além de Wesley Safadão, a Sunset do Rancho Vacaloca contará com o conhecido Dennis DJ, artista que é hoje uma das principais fontes de criação da maioria dos sucessos musicais do País. Ele conta com inúmeras parcerias de artistas como Wesley Safadão, Claudia Leitte, MC Livinho e Nego do Borel.

Dennis também é especialista em tornar as apresentações experiências inesquecíveis, coberto de um ótimo astral e muita empolgação. Além disso, Dennis conta com várias canções de sua contribuição que viraram músicas indispensáveis para qualquer festa, como “Malandramente”, “Dose de Pitú”, “Perigosa”, “Vamos Beber”, “Na Farra” e “Professor da malandragem”, entre oustras.

Serviço

Sunset com Wesley Safadão e Dennis DJ

20 de agosto (domingo)









A partir das 14 horas

(11) 2819-0825

Rancho Vacaloca

Av. Francisco Rodrigues Filho, 3.500, César de Souza

(WhatsApp: (11) 95080-8073)