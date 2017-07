Wesley faz o primeiro treino no Mogi

Esportes

O ala-pivô Wesley Sena foi apresentado na tarde desta quarta-feira (19) e em seguida já foi para a quadra treinar com o restante do grupo no Ginásio Hugo Ramos. Ele é o terceiro reforço para a temporada da equipe mogiana, que já contou com as chegadas do armador Patrick Carioca e do ala-pivô Rafa Moreira. Agora o time está quase completo para o início do Campeonato Paulista. Apenas o ala-pivô Tyrone Curnell, que resolve problemas particulares nos Estados Unidos, ainda não se reapresentou. O norte-americano deve se juntar ao grupo depois do dia 25.

O novo camisa 12 do Mogi das Cruzes/Helbor veio a pedido do técnico Guerrinha, com quem já havia trabalhado em Bauru. “Foram vários fatores para a vinda do Wesley. Orçamento, as características dele, a necessidade de colocar mais jogadores jovens, pensando a médio e a longo prazo. Eu já o conhecia e era uma oportunidade muito boa no mercado. É um dos grandes jogadores desta nova geração. Lógico que ele precisa efetivar, mas é um jogador que já treinou com a seleção olímpica e é um atleta muito dedicado. Teve uma mudança radical indo para a Europa e sendo cortado, depois foi fazer um Camp nos Estados Unidos. Então, é um jogador novo, com grande potencial e que está aprendendo a apanhar um pouco para depois bater”, adverte o treinador.

Antes de chegar ao Mogi /Helbor, Wesley disputou a Liga Ouro pelo Contagem Towers, de Minas Gerais, e depois foi treinar por duas semanas nos Estados Unidos com técnicos da NBA (liga norte-americana). O jovem ala-pivô diz que chega para ajudar a equipe e quer conquistar o seu espaço no grupo.

“Eu tinha conversado com o Guerrinha, que me passou todo o projeto e falou que gostaria que eu participasse e que eu ajudasse no time. E logo de cara eu aceitei. É um time que tem uma variedade de idades, com jogadores mais velhos e mais novos. É uma mistura importante, de experiência com juventude. Vou buscar meu espaço e aproveitar as oportunidades que o Guerrinha me der. Já tive a oportunidade de trabalhar antes e a gente se conhece bem”, ressalta Wesley.

Coma chegada de Wesley, a equipe está fechada para a disputa do Campeonato Paulista, que começa no dia 4 contra Franca, no interior. A diretoria acredita que os reforços apresentados ajudarão muito a base que foi mantida da temporada passada. “O Wesley é uma aposta muito interessante que nós fazemos de um cara jovem, de 21 anos. Para a nossa equipe é uma necessidade rejuvenescer a equipe. Os três atletas que chegaram eu vejo com bons olhos. Acredito que vamos ter uma surpresa muito interessante com as participações dos três. E o Wesley vai dar um colorido especial no garrafão, com muita agilidade para o tamanho dele”, destaca o secretário de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes, Nilo Guimarães.