Cartas

Em 2018 haverá nova eleição para a escolha de presidente da República. O juiz Sérgio Moro, na frente da Operação Lava Jato está fazendo com sucesso a maior limpeza de todos os tempos das ervas daninhas que atingem brutalmente o País: políticos, grandes empresários e seus diretores corruptos, paus mandados pelos irresponsáveis políticos.

Somente a eleição de um novo presidente não será suficiente para endireitar o País. É necessário que a eleição seja feita sem as comprometedoras urnas eletrônicas anteriormente utilizadas com a festança dos corruptos eleitorais sem os votos impressos. O Brasil e seu povo exige seriedade e honestidade no seu pleito eleitoral com votos impressos para garantia da sua boa escolha no seu novo mandatário presidencial.

Benone Augusto de Paiva

benonepaiva@gmail.com