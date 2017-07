Cartas

Se o Governo Federal ousasse fazer um referendo perguntando: “O que você prefere? Gastar R$ 2,5 bilhões para ter seu voto impresso, ou liberar verbas no mesmo valor para deputados e senadores que terão destino incerto”? O Governo ficaria pasmo com os 100% de votos pelo voto impresso. Porque em nenhum lugar do mundo, a não ser na ditadura da “Venezuela e Brasil”, urnas eletrônicas são usadas. Problemas operacionais à parte, nossa democracia exige e espera isso!

Beatriz Campos

