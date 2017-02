Editorial

A dirigente de Ensino de Mogi das Cruzes, Rosania Moraes Morroni, representante máxima na Cidade da Secretaria de Estado da Educação, precisa vir a público colocar os pingos nos ís em torno da denúncia feita, esta semana, pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – Apeoesp.

A coordenadora regional da Apeoesp, Vania Pereira da Silva, diz que há 100 salas de aula inativas na Cidade, por conta de uma “reorganização” silenciosa do sistema estadual de ensino. Que coloca 400 professores sem atribuição profissional. E denúncia irregularidades na ocupação dos espaços, que não estariam adotando as normas impostas pelo próprio governo. Dentre as quais o máximo de 38 alunos em turmas do ensino fundamental e 44 para o ensino médio.

Sem um único dado concreto, a dirigente do Ensino limitou-se a qualificar de ‘leviana’ a denúncia. Melhor teria feito se, ao contestá-la, declinasse números e, com isso, provasse que tem o ofício sob controle.

Pelo contrário, Rosania Moraes Morroni preferiu utilizar sofismas para sustentar suas afirmações. Disse, por exemplo, que a redução no número de alunos da rede estadual decorre do decréscimo populacional. Não lhe fica bem utilizar argumentos sem base técnica. Aquilo que a dirigente de Ensino chama de “decréscimo populacional” o IBGE cuida de contestar: nos últimos seis anos, a população de Mogi das Cruzes subiu 11%: de 387.779 para 429.321 habitantes.

Da mesma forma, na contramão da lógica, a dirigente afirma que a redução ocorrida no corpo discente é resultado da busca por instituições privadas. Como? Quer dizer, então, que a crise econômica que afasta clientes de planos de saúde e sobrecarrega hospitais públicos tem regra inversa na Educação?

Aspas para Rosania: “Além do decréscimo na taxa de natalidade, há a migração de alunos da rede pública para a particular, que só agora começou a se inverter por causa da situação financeira do País”.

Poderia ter dito aos milhares de alunos, professores e familiares como foi o ano que terminou e, com isso, contestar tecnicamente um tema, como a Educação, que não pode ser tratado de forma displicente. Pelo contrário, ficamos sem saber às quantas anda o sistema estadual de ensino na Cidade, porque a Diretoria local ainda não fechou o processo de matrículas de 2017. E, tampouco, tabulou os dados de 2016.

Apertem os cintos, o piloto sumiu!