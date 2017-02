Volta às aulas

Artigos

Mauricio Chermann

Iniciamos mais um semestre letivo com o retorno de nossos veteranos e o ingresso de jovens (calouros) que começam a construir o seu futuro profissional.

Voltamos a sentir no Campus a energia contagiante das pessoas que estão em busca de uma nova perspectiva profissional. E participar deste momento é sempre muito especial para a instituição e todo corpo docente, pois sabemos da nossa importância para a construção da história destes jovens.

Para correspondermos às expectativas, estamos sempre inovando o nosso Projeto Pedagógico, acompanhando as melhores práticas de ensino e incorporando conhecimentos que se fazem necessários para o mercado de trabalho. Mantemos sempre os nossos cursos atualizados porque a nossa missão quanto instituição de Ensino Superior não é apenas formar o aluno, mas garantir a sua empregabilidade.

Por isso, procuramos sempre fazer “diferente” desde o primeiro dia de aula, ensinando os nossos acadêmicos a pensarem além da sala de aula. Incentivamos a construírem o seu conhecimento não somente com o que aprendem com os nossos professores, mas aprendendo novas habilidades e competências.

Para ajudá-los nesta missão, desenvolvemos projetos inovadores e científicos, fazemos parcerias com o setor privado e terceiro setor e investimos em melhorias tecnológicas e na infraestrutura do Campus para que seja um apoio na construção do conhecimento deles. Isso sem contar as ações focadas na responsabilidade social, com atendimentos gratuitos voltados para a população, que também ajuda na formação da pessoa como cidadão.

Por este e outros inúmeros motivos, que a Braz Cubas é uma Universidade Diferente. Estamos sempre à frente do nosso tempo, procurando acrescentar muito mais do que um diploma na vida dos nossos acadêmicos.

Somos referência no Ensino Superior há 70 anos, com muito orgulho de ter feito parte da vida de milhares de pessoas que passaram pelo nosso Campus e também se formaram por meio da nossa plataforma de Ensino a Distância (EAD). Para você que quer começar essa história com a Braz Cubas, ainda dá tempo de participar do nosso processo seletivo para o primeiro semestre do ano. Os candidatos com boa pontuação do Enem têm condições especiais para ingresso.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas