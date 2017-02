Editorial

“Vocês que se cuidem” – foi este, implicitamente, o recado que a Polícia Militar .passou aos comerciantes da Rua Capitão Manoel Rudge, às voltas com uma onda de roubos e assaltos. Quando se esperava que o organismo responsável pelo policiamento ostensivo da Cidade assumisse sua responsabilidade, o que se recebe da PM é, aspas respeitadas: “os infratores agem com destreza, aproveitando-se do pouco movimento na rua e de algumas falhas de segurança no local”.

Vai além a posição oficial da PM: “importante lembrar aos comerciantes a necessidade de posturas proativas para a prevenção da delinquência”

Espaço que abriga, hoje, alguns dos melhores restaurante da Cidade e lojas da escala superior do comércio, a Capitão Manoel Rudge é um cartão de visitas de Mogi. Porém, a ausência do policiamento ostensivo e falhas no sistema de câmeras de monitoramento têm permitido uma sequência de roubos e, mesmo, assaltos à mão armada.

Bem que os empresários do local discutem a questão e buscam soluções por conta própria. A contratação de segurança particular – podemos chamar de ‘milícia’? – chegou a ser cogitada e sua adoção não está descartada. Lamentamos que se chegue a esse ponto.

Também lamentamos o silêncio da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, entidade que tem, em seu passado, um histórico enobrecedor de proatividade em defesa dos comerciantes. Neste caso, nada, absolutamente nada diz a entidade e abandona seus associados ao deus-dará.

Não é diferente a postura da Câmara Municipal, onde há uma comissão permanente de Segurança Pública. Para que ela serve? No mínimo, esperava-se que seus integrantes (vereadores Cláudio Miyake, Diego de Amorim Martins e Mauro de Assis Margarido) convocassem o comando local da PM para se explicar. Mas não o fizeram e dão margens, com esta omissão, a toda a contrariedade com que Mogi das Cruzes enxerga, já há várias legislaturas, o desempenho de seus vereadores.

A nós, que trazemos 60 anos de compromisso com Mogi das Cruzes e sua gente, é lamentável a comprovação do ponto a que chegou a Cidade, no que diz respeito ao cumprimento de deveres. Sejam de ofício, no caso da Polícia Militar; sejam de representividade política, no caso da Câmara Municipal, e de união corporativa, no caso da Associação Comercial. Vivemos no mundo do nada vejo, nada falo, nada ouço”. E fingimos que tudo vai muito bem.