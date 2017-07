Você compreenderá?

Artigos

Laerte Silva

O deputado federal Celso Jacob, do Rio de Janeiro, foi condenado a 7 anos e 2 meses por falsificação de documento público e dispensa de licitação em construção de uma creche quando foi prefeito do município de Três Rios, mesmo assim, foi autorizado a exercer o seu mandato e “trabalhar” no recesso parlamentar. Foi indicado pela bancada do seu partido, o PMDB do presidente Temer, para fazer parte da comissão representativa do Congresso no recesso de julho. Um plantão para casos urgentes. Situação absurda. Pode ser legal, mas é imoral numa casa de leis tão avacalhada.

É a falta de compromisso ético no meio político, razão pela qual a população brasileira não acredita no discurso de reforma eleitoral. E como sempre temos, na semana surgiu outra pérola brasileira, isto é, a notícia da empresa aérea que loca aeronave para a Força Aérea Brasileira, para transporte civil, e que serviu ao presidente em viagem à Argentina, mas que teve seu certificado de transporte aéreo suspenso meses atrás pela Agência Nacional de Aviação Civil.

E teve mais, para negociar com parlamentares a não aceitação da denúncia do procurador geral da República, Michel Temer abriu os cofres liberando dinheiro das emendas parlamentares para agradar e formar uma base de apoio, mas cortou mais de R$ 5 bilhões do orçamento da União e alegando ter de cumprir a meta fiscal, aumentou o PIS/Cofins, tributos incidentes sobre os combustíveis, gerando aumento que a população sentirá nos postos de gasolina. Virão reajustes de preços em cadeia pelo aumento do frete. E nosso presidente, Michel Temer, justificou o aumento de imposto dizendo que “a população brasileira irá compreender” !

Sim, senhor presidente, certamente a população brasileira compreenderá que não há compromisso público dos políticos, compreenderá que o mandatário da nação está buscando salvar o próprio pescoço, compreenderá a acomodação com as mazelas da população, compreenderá que os conchavos pelo poder são o que importam. Compreenderá que os problemas do País não surgiram agora, foram anos de descuido, lembrará dos processos do mensalão e Lava Jato, de sua parceria com o Partido dos Trabalhadores mostrando que o presidente, antes vice, participava do Governo e por isso sofre o reflexo do processo cuja água sobre ao seu nariz. Se a população o compreenderá e a seu partido? Certamente 2018 dirá.

Laerte Silva é advogado