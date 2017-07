Vitoru Kinjo se apresenta hoje no Galpão

Caderno A - Capa

O cantor e compositor Vitoru Kinjo faz o show de pré-lançamento do disco ‘Kinjo’ no Galpão Arthur Netto, neste sábado, às 20 horas. Ele celebra a diversidade musical com canções como “O Rouxinol”, de Gilberto Gil e Jorge Mautner, e “Disseram que eu Voltei Americanizada”, consagrada na voz de Carmen Miranda.

Vitoru Kinjo é um cantor, compositor e pesquisador nipo-brasileiro que traz na natureza rural-urbana de suas canções, a emoção e o espírito de um tropicalismo asiático-brasileiro, cheio de vida e poesia.

Esse disco de estreia do cantor reúne nove canções autorais, fruto de um processo criativo entre a música brasileira, os cantos ancestrais, o regional e o global, o rural e o urbano, e faz parte de uma pesquisa artística e socioantropológica realizada ao longo dos últimos 15 anos.

Trata-se do boi nipo-maranhense em São Paulo, folk com sotaque brasileiro, jongo pop, ciranda afro-asiática, ijexá, choro, baião e rock. É, então, música que viaja e se mistura, que ressignifica corpos, vozes e identidades, chamada pelo cantor de regional diaspórico, um encontro da música popular brasileira com o Oriente e o mundo.

“‘Kinjo’ é movido por uma utopia musical e sociopessoal na busca de um bem viver comum. Ele parte da imaginação sobre nossas raízes, sempre transculturais, mas ligadas ao presente e ao passado do mundo e da terra, para uma música que seja ao mesmo tempo antropofagicamente ancestral e contemporânea”, resume Vitoru.

O álbum foi pré-lançado no Japão, no final de 2016, no VI Worldwide Uchinanchu Festival, em Okinawa, com o show “Vitoru Kinjo e o Regional Diaspórico”.

O disco conta com os músicos Fernando Sagawa (sopros), Guilherme Kafe (violões), Ivan Banho (percussões), Ivan Gomes (baixos) e Moita Mattos (guitarras), além dos artistas convidados Eduardo Colombo (voz), Pedro Prado (bateria), Marina Beraldo (flauta e coro), Marco Rochael (clarone), Andre Fajersztajn (clarinete), Robin Gentien (guitarra), Tiago Viudes Barboza (voz poema e coro), Aline Fernandes (coro), Ana Flor de Carvalho (coro), Ariel Coelho (percussões) e participação especial da cantora moçambicana Lenna Bahule. A mixagem e masterização são de Leonardo Nakabayashi (Shina), do Estúdio Banzai.

O Galpão Arthur Neto está localizado à Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, no Jardim Santista. O telefone é 3433-9841. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 a meia entrada.