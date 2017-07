Vitória de Pirro

Artigos

João Anatalino

Pirro era rei do Épiro, região da Grécia Meridional. Envolveu-se em uma guerra contra Roma e venceu algumas batalhas, mas o custo de suas vitórias foi tão grande que acabou perdendo a própria coroa.

Só na batalha de Ascoli ele perdeu mais de 10.000 homens. Quando seus generais vieram cumprimentá-lo pela vitória ele respondeu com estas palavras: “Mais uma vitória como esta e estou perdido.”

É o que está acontecendo com o presidente Temer. Com certeza ele ganhará no plenário da Câmara a batalha contra a denúncia a ele feito pelo procurador Janot. É uma batalha de vida e morte, semelhante á Batalha de Ascoli, que custou o reino ao rei Pirro.

Se a denúncia for aceita pelo plenário da Câmara dos Deputados e Temer virar réu, ele terá que se afastar da Presidência por 180 dias enquanto o inquérito é feito. E esse tipo de acontecimento, para um presidente, é morte certa. Quem vai não volta.

Temer está usando todas suas armas para ganhar. Sem o menor pudor afastou todos os parlamentares que mostraram, na Comissão de Ética, alguma dúvida ou tendência para aceitar a denúncia. O relator ele já perdeu, pois este votou a favor da continuação do processo.

Aliás, depois do que o Governo fez, com as trocas dos deputados na Comissão, chamar essa Comissão de Ética é, no mínimo uma piada de mau gosto. Ética é uma coisa que jamais será encontrada ali. Na verdade, essa Comissão virou uma espécie de tropa de choque do Planalto. Ou “tropa do cheque”, como alguns oposicionistas estão chamando os venais deputados que estão sendo comprados com o nosso dinheiro para salvar o mandato de Temer.

As nossas instituições podem, muito bem suportar mais um impeachment. Aliás, é mais certo que quebre nas mãos de Temer do que com qualquer outro que venha a ocupar sua cadeira. Pois um governo com menos de cinco por cento de apoio popular não tem condições de governar. Não é o presidente, com boa parte do seu ministério implicado em casos de corrupção que vai conseguir tirar o país do buraco que eles mesmos nos meteram. Quem pode fazer isso é o Meirelles e sua equipe. É preciso manter a atual política econômica e fazer as reformas necessárias. Com Temer e sua equipe isso vai ficar mais difícil.

Os tucanos já estão pensando em sair do governo. Como disse o inefável Delfim Neto, tucano é um urubu de papo amarelo. Urubu vive de carniça. Por isso eles vão esperar em cima do muro que o Temer sangre até a morte, para que eles possam comer o cadáver.

Temer terá sua vitória de Pirro contra Janot. Mas como o atrapalhado rei do Épiro, ele sabe que o reino ele já perdeu.









João Anatalino é escritor