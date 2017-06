Vítimas de assalto apontam comerciante como suspeito do crime

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

“Eu não pratiquei esse crime (assalto), imagina se estivesse envolvido eu iria ficar com a moça (vítima) aguardando a chegada de nossos familiares e da Polícia”, afirmou, na tarde desta segunda-feira (12), o comerciante Tiago de Moura Figueiredo, de 28 anos, já no Distrito Central, em Mogi das Cruzes, onde foi reconhecido por duas vítimas, as irmãs Larissa e Vanessa Morini, ambas de 20 anos, moradoras na Vila Natal, diante dos investigadores Antônio Carlos Alves de Mello, o “Toninho”, Nilson Barbosa e Rogério Moura, do Distrito Central.

A equipe esclareceu que Tiago de Moura, conforme elas declinaram, e mais um comparsa, ainda não identificado, armados as renderam, às 10h25, do último dia 6, na casa onde moram na Rua Desidério Jorge, na Vila Natal. Eles as ameaçaram de morte roubaram 7 relógios de pulso, no valor de R$ 250,00 cada um.

Os marginais feriram a socos e chutes os braços, boca e perna de Larissa. As duas aguardavam a chegada de um funcionário de uma operadora de televisão quando inesperadamente surgiram os criminosos. Larissa tentou barrá-los. Ela apontou Tiago como o bandido armado que segurou o seu braço direito e falou: “Não grita”. No momento lhe apontou uma arma.

Larissa contou que os assaltantes exigiam joias e dinheiro. O cúmplice de Tiago chegou a desferir um soco na boca da jovem. Ontem, ela apontou Tiago como um dos marginais ao passar por ele, na Rua Braz Cubas, no Centro de Mogi, e alertou a irmã. “Um policial militar o trouxe à Delegacia”, disse ‘Toninho’.

O advogado Odair Victurino afirmou que “alguma coisa está errada, pois existem filmagens que o meu cliente (Tiago) estava trabalhando no horário do assalto, em Jundiapeba, teremos que verificar isso direito”.

Tiago, dono de um box em Jundiapeba, já foi condenado a 2 anos e 8 meses por homicídio culposo (sem intenção) e a 5 anos e 4 meses porque roubou um celular na Capital. Atualmente, ele cumpre pena em liberdade condicional.

O delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, do Distrito Central, o indiciou em inquérito por roubo. Ele requisitou e o juiz de Direito Freddy Lourenço Ruiz Costa decretou, no começo da noite, a prisão temporária do acusado, o qual foi removido à Cadeia de Mogi.