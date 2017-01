Vítima de assalto é feita refém e vê suspeito praticar outros crimes

DESTAQUE

A Polícia Civil procura por um bandido que rendeu, na tarde de segunda-feira (23), o engenheiro Celso de Camargo Pereira, de 48 anos, na Rua Carmem de Moura Santos, no Centro de Mogi. A vítima foi feita refém e obrigada a sentar-se no banco do passageiro do seu próprio Renault Logan. Pouco depois, conforme o engenheiro lamentou, no começo da noite de anteontem, no Distrito Central, ele foi obrigado a circular no seu carro, guiado pelo criminoso, pelas ruas da cidade, vindo a presenciar o marginal cometer dois roubos contra um casal (a pastora Maria, de 58 anos, e o marido Jorge Luiz Gonçalves, de 63 anos).

Dirigindo o Logan, o marginal percorreu os bairros do Caputera, Vila Natal e no Mogi Moderno. Neste local, ele invadiu uma casa e retornou com uma mochila cor de rosa, a qual tomou de uma mulher não identificada. Já na Rodovia Mogi-Bertioga, o criminoso parou numa borracharia e indagou se o dono de uma moto de cor verde, que estava ali, se encontrava. Uma senhora respondeu negativamente e o bandido resolveu voltar ao Mogi Moderno.

O assaltante, então, foi embora, levando do engenheiro R$ 27.00. No carro, o desconhecido deixou a bolsa que pegou da pastora Maria com documentos e um celular. Ele roubou dela R$ 350,00 e o celular do seu marido Jorge. O delegado Carlos Alberto de Campos e a escrivã Iris Martins registraram o assalto e comunicaram o Setor de Investigações.