Visita Temer

Silene

Previous

Next O palestrante do encontro realizado em parceria com a Decanter, Fabrício Franca, e Luiz Cláudio Salazar. (Foto: Elton Ishikawa)

José Roberto e Valéria Pilon também presentes pelo espaço da Praça Norival Tavares. (Foto: Elton Ishikawa)

Amira Khalek e Carlos Eduardo Gomes de Moraes participaram do jantar harmonizado com 4 rótulos de vinhos especialmente selecionados. (Foto: Elton Ishikawa)

Denise e Eduardo Calvert entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Fernanda Gura e Robson Lopes na 7a. edição do Wine Dinner do Bottega. (Foto: ELton Ishikawa)

Karen Melo, o prefeito municipal Marco Aurélio Bertaiolli, o presidente da República, Michel Temer, Mara Betaiolli, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alkmim e o prefeito eleito, Marcus Melo na solenidade de entrega das 420 moradias do programa “Minha Casa Minha Vida” no Oropó. (Foto: Elton Ishikawa)

Posse

O prefeito eleito de Mogi das Cruzes, Marcus Vinicius de Almeida e Melo, o vice-prefeito, Juliano Jun Abe, convidando para as solenidades de posse da gestão 2017/2020, que serão realizadas no dia 1º. de janeiro de 2017. No programa, Missa em Ação de Graças que será celebrada às 11 horas, na Catedral de Santana, sessão solene de posse, às 15 horas, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, cerimônia de transmissão de cargo, às 17 horas, no Cemforpe, e Culto em Ação de Graças, às 20 horas, na Assembléia de Deus Ministério Madureira.

Boas Festas

Agradeço e retribuo os votos de Boas Festas enviados pelos amigos Annita, Nylton, Cassiana, Marcelo, Marcelinho e Tatiana Dutra de Oliveira, Maria Clara, Paulo Sérgio, Flavia e Luiz Felipe Toledo, Márcia, Armando, Lucca, Bruno e Renata Ferreira de Aguiar, Liciene e Marco Antonio Dutra de Oliveira, Emídio e Rodrigo Soares Rodrigues, Cida e Paulo Roberto Costa, José Romeu Ferraz Neto, SindusCon-SP.

Yoko Ono

Em 2017, entre maio e junho, chega ao Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, a exposição “Dream Come True“, uma retrospectiva da artista visual Yoko Ono. São aproximadamente 80 obras, entre objetos, vídeos, filmes, instalações e gravações sonoras produzidas desde o início dos anos 1950 até os dias atuais. A curadoria da montagem é do islandês Gunnar B. Kvaran, amigo próximo de Yoko, e Paulo Miyada, do Instituto Tomie Ohtake.









Aniversários (27)

Sonia Aparecida Rodrigues Secomandi, Sandra Soller Dias da Silva, Clélia Pereira das Neves Iague, Carla Reggiani, Luiz Fernando de Campos