Visita de Lula

Cartas

Li, na coluna do Darwin, que o representante petista cá da nossa terrinha estava programando a visita do famigerado Lula-lá por estas bandas de M’Boygi. E a notícia, no dia seguinte, foi o cancelamento da mesma. Vai ficar para outro dia. Quando esse dia chegar, olha aí, a grande oportunidade que temos de nos programar e levar a ele a nossa opinião, clara e evidente. Que ele montou uma verdadeira quadrilha, juntamente com o partido do atual presidente para, aproveitando-se de uma economia estável e crescente, deixada pelo seu antecessor, fazer um governo ilusório populista imbecil, gastando, junto com a sua demoníaca e burra predecessora, grande parte o erário da União, com objetivo de se perpetuar no poder; e o resultado está aí para todo mundo ver: estamos na iminência de uma falência da economia que poderá implodir o País. Dizer que ele e sua corja, através do Fórum de São Paulo, ainda no panorama da perpetuação, visualizam o governo bolivariano, como está acontecendo atualmente na Venezuela. Nação que, no início da década de 1990 era o País mais rico da América do Sul, antes do chavismo maldito. Dizer também que a cadeia o espera! Sim, a cadeia, pois como réu em mais quatro processos, mais graves que o caso do tríplex, com certeza ele verá o sol nascer quadrado! O que me intriga é a burrice de pessoas que não enxergam um palmo na frente do nariz!

Nozor Roberto da Costa

nozor-costa@uol.com.br