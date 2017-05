Virada Cultural leva 35 mil pessoas às ruas de Mogi

Caderno A - Capa

NATAN LIRA

O clima típico de outono não desanimou os mogianos que foram às ruas na noite de sábado para curtir o primeiro dia da 10ª edição da Virada Cultural Paulista de Mogi das Cruzes. Os seis pontos de atrações no sábado animaram os mais variados públicos, de grupos jovens de amigos a famílias completas. Já no domingo, a chuva tirou os mogianos dos eventos externos e o encerramento com o show do Arnaldo Antunes teve público abaixo do esperado. Segundo o Estado, 35 mil pessoas participaram das 24 horas de programação em Mogi.

A abertura da Virada Cultural foi com o espetáculo Dom Quixote, da Cia Brasileira de Danças, no Teatro Vasques. No evento, o prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB), destacou a importância de aproveitar parcerias com o Governo do Estado para trazer manifestações culturais para a Cidade neste tempo de crise para o País. “O Estado trouxe os artistas e a gente montou a estrutura, porque entendemos que as pessoas precisam de atividades de cultural e lazer gratuitas”, enfatizou. O secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori enfatizou que a festa ressalta o potencial da cultural em Mogi. “As pessoas das cidades vizinhas vêm até Mogi para participar dos eventos, então a gente fica muito feliz”.

Ainda no começo da noite, o grupo Supremacia reuniu os fãs de hip hop no largo do Rosário. A boa estrutura composta pelo palco, tenda, banheiros e policiamento conquistou os fãs do rap e também do rock, que começou a partir da 22 horas. “A qualidade do evento este ano está melhor e foi pensada para agradar gostos”, disse a Cauany Cristina Santos, 20 anos, estudante de educação física. O palco também foi aprovado pelo mecânico Marco Antônio Rodrigues, de 58 anos. “A prefeitura poderia organizar um evento mensal que atendesse todas as tribos, divididos em vários locais da Cidade. É uma forma de inserir o jovem na cultura e tirar ele da mercê das coisas ruins que o mundo pode oferecer. Aqui fica todo mundo unido e trocando uma ideia maneira”, pontuou.

Para os amantes da música raiz, o Centro Cultural foi o ponto de encontro. A apresentação da Orquestra de Viola de Mogi das Cruzes encheu o primeiro andar do prédio. “A gente fica feliz de poder levar as canções que fazem parte da tradição caipira para a população. É o momento de encontrar os amigos e reverenciar a nossa cultura”, destacou o solista José Soares Dias, solista, 69 anos, enquanto esperava, na companhia do violeiro Agenor Rodrigues de Souza, 78 anos, o início do espetáculo, às 20h30.

O público jovem foi à loucura com a presença do rapper Filipe Ret, no palco principal, montado no estacionamento do Ginásio Municipal. “O Rap já está bem popular e a nova geração já cresce ouvindo o nosso som. Cada vez mais as próximas gerações vão ouvir rap até mesmo porque a linguagem dele se mistura muito fácil aos demais tipos de arte”, disse Ret. Ele destacou ainda que, no cenário político atual, o rap é uma das principais ferramentas para orientar o público mais jovem. “O rap é uma música de atitude, de questionamento, de instigar e trazer novas perspectivas. Ele fala muito com os jovens, que é o futuro da nação”, enfatizou. Ret contou a reportagem de O Diário que está preparando um novo CD, com lançamento em 2018.

Principal atração do sábado, a cantora Daniela Mercury colocou os mogianos para cantar em seu show de Voz e Violão. “Eu estava com muita saudade de Mogi e espero poder voltar em breve com um show ainda mais agitado, que é para sentir ainda mais a energia da galera”, disse. Na página 2, confira uma entrevista exclusiva de Daniela a O Diário.

No domingo, a chuva levou um público menor aos palcos externos, mas não menos animado. No Largo do Rosário, o show do Rui Ponciano agitou a galera da velha guarda. O secretário municipal de cultura, Mateus Sartori, entrou no ritmo e subiu no palco para dividir o microfone com Ponciano na canção ‘Só’.

Na tarde de chuva, apenas oito pessoas acompanhavam o som da música eletrônica quando a reportagem passou no palco da Praça Flávio Furlan. Enquanto isso, o Centro Cultural encheu durante a Contação de Histórias e o espetáculo da Trupe Rosa Vermelha. Uma das integrantes do grupo, Iara Santa Clara Coutinho, de 28 anos, destacou a importância do evento para mostrar a união de todos neste momento de crise no país. “A gente precisa ir além deste grito de fora Temer, e mostrar a nossa união, porque ficar nas redes sociais ajuda, mas a gente passe esta ideia de mostrar o que nós homens estamos fazendo om o mundo”, explicou









A chuva do final do domingo abalou o show do Xaxado Novo, uma das bandas mais aguardadas para o dia. O mesmo aconteceu no show de encerramento do cantor Arnaldo Antunes. Muitos tiveram que assistir ao show de dentro do carro. No palco, ele agradeceu a presença dos que compareceram e disse que faria uma apresentação inesquecível.

Durante as apresentações, O Diário ouviu a opinião dos mogianos sobre a estrutura da Virada Cultural na Cidade. A maioria aprovou. As críticas estavam relacionadas apenas à divulgação. “Eu moro aqui no Centro mesmo e quase não fiquei sabendo da Virada. Foi tudo em cima da hora”, contou a cabeleireira Janete de Oliveira, de 47 anos.