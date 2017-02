Cartas

A violência cresce ao lado do despreparo profissional. Dois PMs estão afastados dos serviços de rua por ter, um deles, espancado um mecânico de meia-idade, causando-lhe a morte. O episódio cresce de importância porque, apesar dos apelos no sentido de parar de bater, vindos de terceiro e do outro colega de farda, o PM, descontrolado, continuou batendo porque o mecânico – pasmem – tinha rasgado sua farda. Comportamento de uma primariedade chocante.

Marcelo de Lima Araújo

