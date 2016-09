Comentários (0) Cartas Like

Sobre as notas “Vínculos – 1” e “Vínculos – 2”, publicadas pelo jornal O Diário nesta terça-feira, 13 de setembro, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo esclarece que o resgate pré-hospitalar do governo paulista é feito desde 1989 pelo Grau (Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências), integrante do sistema de resgate estadual, que atende pelo telefone 193, enquanto o Samu foi criado em 2003. Portanto, não foi o Governo do Estado que não aderiu ao Samu. Foi o Governo Federal que, ao lançar um programa próprio, não aderiu ao Grau, que já existia.

Em 2015 o serviço de resgate do governo paulista atendeu a mais de 596 mil ocorrências em todo o Estado. Além disso, o governo estadual garante o atendimento intra-hospitalar de pacientes socorridos pelo Samu por meio de seus hospitais gerais, que são custeados pelo tesouro do Estado sem contrapartida dos municípios.

Assessoria de Comunicação – Secretaria de Estado da Saúde