Villa Rica, invicto, conquista Copa SF

Esportes

O Villa Rica faturou de forma invicta o título da 6ª edição da Copa São Francisco de Futebol Amador. O time do Jardim Universo venceu o Vila da Sorte, de Jundiapeba, por 3 a 0 nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, em jogo disputado no Complexo Esportivo Francisco de Araújo, a “Arena Chicão”, anteontem no Distrito de Braz Cubas. A conquista coroou o elenco que realizou a melhor campanha. Em dez partidas disputadas, a equipe venceu sete e empatou três confrontos, inclusive o da decisão. Agora a agremiação se junta aos outros cinco vencedores da competição amadora: Juventus, Vila Estação, Bola Mais Um, Família e Tietê.

Nas premiações individuais, o melhor goleiro foi Fabio, do Império. Juninho, atacante do Arena, foi o artilheiro da competição com 11 gols; enquanto Macarrão, do Vila da Sorte, saiu eleito o melhor jogador no tempo normal da decisão.

No pega de domingo, o Villa Rica foi muito superior na primeira metade do jogo, chegando a desperdiçar várias oportunidades de marcar. Depois de tomar alguns sustos do Vila da Sorte, o alvinegro abriu o placar com Jonathan.

Aos 38 minutos, Fabinho cobrou arremesso lateral rápido para a linha de fundo na direção de Reinaldo. O atacante, deslocado para a ponta dominou e deu um passe justo para Jonathan tocar para o gol e abrir o placar.

Na segunda etapa, o clube do Jardim Universo não sofreu pressão do Vila da Sorte e ainda ampliou aos 15 minutos com o próprio Reinaldo, que aproveitou rebote na área após a cobrança de um escanteio.

A vitória parcial deixou o Villa Rica mais acomodado no jogo e o Vila da Sorte lutou até o final em busca do empate. Logo aos 21 minutos, o atacante Rogerinho escorou cruzamento livre de marcação na área e diminuiu a vantagem do rival.

O gol deu novo ânimo ao Vila da Sorte, que foi ao ataque sem se preocupar se tomaria o terceiro gol. Depois de tanto insistir para furar o bloqueio armado pelo Villa Rica, a equipe foi coroada com o gol de Jé – já nos acréscimos com Jé. Ele aproveitou confusão na área, após falha do goleiro Renan, empatando o jogo e levando a decisão do campeonato para as cobranças de pênaltis.

Nos pênaltis, Renan se redimiu e defendeu as três cobranças do Vila da Sorte batidas por Rogerinho, Rari e Leandrinho. O Villa Rica garantiu a vitória e o título com os pênaltis convertidos por Reinaldo, Fabinho e Jonathan.