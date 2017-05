Villa Rica e Vila da Sorte decidem Copa SF

Esportes

As equipes do Villa Rica e do Vila da Sorte vão decidir o título da 6ª Copa São Francisco de Futebol Amador. A final da competição, que terá um campeão inédito – independente do vencedor -, está prevista para o próximo dia 21, no Complexo Esportivo Francisco de Araújo, a “Arena Chicão”, no Distrito de Braz Cubas. O local é o mesmo onde foram realizados os duelos da semifinal, no último final de semana.

No primeiro jogo da rodada dupla o Villa Rica fez 3 a 0 no Família. Os gols do jogo só aconteceram no segundo tempo com Reinaldo, cobrando pênalti, Jhonatan e Fabinho, garantindo assim a vaga na decisão.

O adversário do Villa Rica será o Vila da Sorte, que superou o favoritismo do Império e venceu a partida, por 1 a 0, com gol do atacante Rogerinho, que com maestria encobriu o goleiro em um contra-ataque.

O Império, time que chegou na semifinal invicto e que havia vencido todos os seus adversários, tentou chegar ao empate, mas errava muitos passes, possibilitando ao Vila da Sorte chance de até ampliar o marcador.

A decisão entre Villa Rica e Vila da Sorte tem um fato curioso. A Copa São Francisco desta temporada, que está na sua sexta edição, terá um campeão inédito. Nas outras edições da competição, os vencedores foram Juventus, Vila Estação, Bola Mais Um, Família e Tietê.