Villa e Tietê defendem liderança

Villa Rica, no grupo A, e Tietê, na chave B, defendem a liderança do Campeonato de Juniores – sub-20 da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC). Para apimentar a rodada, a terceira da primeira fase da competição, os times encaram adversários que também estão na briga direta pela primeira colocação.

O Villa Rica, com quatro pontos, enfrenta o CA Bandeirante, terceiro com três pontos, às 15 horas, na “Arena Chicão”, em Braz Cubas. De olho neste duelo está o Unidos de Jundiapeba, que é o vice-líder com quatro pontos e que folga na rodada.

Brigando por melhores colocações no grupo, o Desportivo Mogiano/Bom de Bola, quarto colocado com dois pontos, enfrenta o Nova Esperança, que ainda não pontuou, às 9 horas, no Centro Esportivo (CE) do Socorro; e Jundiapeba e Dragão Negro, empatados na quinta colocação com um ponto cada, se enfrentam às 13 horas, no CE de Jundiapeba.

Melhor time do campeonato após duas rodadas, o Tietê, seis pontos no grupo B, vai encarar o Spartanoos, vice-líder com quatro pontos. Será um confronto direto, marcado para as 9 horas, no CE de Braz Cubas

Leões do CDGA e Vila da Prata, que dividem a terceira colocação com três pontos cada tentam subir. O Leões enfrenta o lanterna Paulistinha, que ainda não pontuou, às 11h30, no campo do Tietê, no Mogilar. Já o Vila da Prata pega o CFA Mogi, quinto colocado com um ponto, às 13h30, na “Arena Chicão”.