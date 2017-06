Vila/Smel decide o Metropolitano

Esportes

GERSON LOURENÇO

Os times do AD Mogi/Vila Santista/Smel e do Mogi EC fazem amanhã duas partidas decisivas no Campeonato Metropolitano – categorias menores. Os vilistas chegam a uma decisão de título pelo terceiro ano consecutivo. Agora com o time sub-18 da classe ouro da Série A-2 diante do ADC São Bernardo. A decisão está programada para as 8h30, no Ginásio Presidente Ciro II, na Capital. O pega terá transmissão ao vivo pela internet – Facebook da Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS). “Só comprova, mais uma vez, que o futsal mogiano está crescendo dentro da Federação Paulista”, comentou o dirigente José Rodrigues, do alviverde da Ponte Grande. Com melhor campanha ao longo da competição, o representante do Alto Tietê leva a vantagem do empate no tempo normal.

Na semifinal, o sub-18 vilista saiu atrás do placar diante do Grêmio União, de Pindamonhangaba, que iniciou a partida de forma melhor. Mas quando o Vila se equilibrou, virou o marcador, venceu e convenceu, por 3 a 2, com gols mogianos de Luiz, Pedro e Calixto.

Assim, o Vila coloca uma categoria na final do Metropolitano pelo terceiro ano consecutivo. “Comprova que o futsal apresentado pela equipe mogiana é um dos melhores de São Paulo. Em 2015, o sub-17 foi campeão; em 2016 o sub-14 foi campeão e agora temos o sub-18 disputando a final”, salientou Rodrigues.

Nas quatro decisões da Série A-2, o São Bernardo está em três finais. Além de encarar o Vila no sub-18, o clube do Grande ABC pega o Grêmio União (Pinda), no sub-16, e o Caieiras (sub-12). O campeão do sub-14 sairá do duelo entre União Mauá e Tabuca Jrs.

Na Série A-1 da classe prata do sub-14, o Mogi disputará uma vaga na final contra o Taboão da Serra, em jogo programado para as 16h15, no Ciro I. Na outra semifinal jogam Penha e São Caetano/Palestra de São Bernardo. Nas quartas, os mogianos eliminaram o Indaiatuba, por 5 a 4.

E o Mogi EC perdeu a chance de ser o melhor time do sub-118 da classe bronze. Na semifinal frente ao Wimpro, os mogianos empataram em 2 a 2, o duelo realizado no último final de semana. O time de Guarulhos avançou por ter melhor campanha. Os mogianos chegaram na semifinal após a vitória sobre o Elite Itaquerense, por 5 a 2. O São Caetano venceu o Magnus, por 3 a 2, e decide com o Wimpro.