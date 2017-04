Vilas Madalena e dos Operários começam a ser regularizadas

Informação

A regularização fundiária da área pertencente ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, junto à Barragem de Taiaçupeba, onde estão localizadas, há mais de 40 anos, a Vila Madalena e a Vila dos Operários, começa a ser discutida entre representantes do DAEE e Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Há tempos, os moradores pedem a legalização da área para que possam pôr um fim a problemas com a autarquia estadual e ter os documentos individualizados, assim como as contas de água e luz. O primeiro passo concreto foi dado no final do ano passado, quando a responsável pela Coordenadoria Municipal de Habitação, Chandra Vidal Costa Zadra, reuniu-se com os engenheiros Waldo Pereira e Lawrence Cristoni, do DAEE, mais o arquiteto Célio Teófilo e o diretor de Regularização Fundiária, Alexandre Galeote, para expor a questão e buscar documentação que facilitasse o andamento do processo de legalização das áreas. O DAEE informou a Prefeitura sobre as dificuldades para abastecimento do local pelo Semae e disse ainda que arca com algo em torno de R$ 17 mil com energia elétrica e R$ 40 mil de água, todos os meses. O setor se dispôs a fornecer o cadastro completo com informações sobre as famílias que residem nos dois bairros. A Coordenadoria mostrou como acontece a regularização, a parceria com o governo estadual e que a ideia principal é que “o DAEE ceda parte de sua área para que a Prefeitura de Mogi e o Estado possam realizar a regularização”. Uma nova reunião com participação do Semae foi agendada, segundo informou Chandra Vidal ao presidente da Comissão Provisória do Movimento de Habitação Popular (MHP), João de Oliveira Prado, que ajudou a deflagrar o processo que dever ter novos desdobramentos ainda neste início de ano.

Inauguração

O empresário Luciano Hang, diretor-presidente da rede de lojas Havan, estará presente, amanhã, na inauguração da 97ª loja do grupo, no Itaquá Garden Shopping, em Itaquaquecetuba. O evento está marcado para começar às 10 horas e será comandado pelo próprio Hang, que tem aparecido em vídeos divulgando a abertura da unidade.

Santa ironia

A empresa que provocou a prisão do ex-prefeito de Ferraz, Acir Filló, ontem à tarde, chama-se Salmo 23 (aquele que diz que “o Senhor é meu pastor e nada me faltará”). Filló, que se dizia evangélico, foi o criador de um site de relacionamento denominado “Face Glória” , versão que lhe custou uma ação movida pelo Facebook, incomodado com a semelhança dos nomes e dos objetivos. Pelo visto, nenhum dos negócios do ex-prefeito deu resultado.

Como Doria

O exemplo do prefeito João Doria Júnior, de São Paulo, que liberou acesso ao Uber e outros meios de transporte por aplicativos aos funcionários da Prefeitura que desejarem trabalhar hoje, durante a greve, ganhou adeptos em Mogi. Os responsáveis pela Andari Nagib – Sociedade de Advogados também autorizaram o uso de aplicativos para que seus colaboradores possam se dirigir ao escritório nesta sexta.

Visita

A deputada federal Keiko Ota (PSB-SP) estará hoje em Mogi para uma série de atividades. Após se encontrar com o vice-prefeito Juliano Abe (PSD), os dois irão para a sede da Apae, onde estarão representantes de outras entidades assistenciais da Cidade. Ota foi autora de emendas ao orçamento da União no valor de R$ 600 mil para Mogi, dos quais, R$ 350 mil já foram destinados a capacitar guardas municipais ao cumprimento da Lei Maria da Penha. Outros R$ 250 mil, quando liberados, deverão ser usados para melhoria da acessibilidade na região próxima à sede da Apae na Cidade.

Cotidiano



Frase

A oposição será sempre popular; é o prato servido à multidão que não logra participar do banquete.

Joaquim Nabuco (1849-1910), político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro