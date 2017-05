Vila tem três times na chave de ouro

Esportes

GERSON LOURENÇO

A Região do Alto Tietê está hoje com quatro equipes classificadas para a chave ouro na segunda fase do Campeonato Metropolitano de Futsal da Série A-2 – os times estão entre os quatro melhores colocados nas suas respectivas chaves – categorias menores. O AD Mogi/Vila Santista lidera o grupo A na classe sub-18, possui o sub-14 na vice-liderança e o sub-16 na terceira colocação. Já o Suzano Futsal tem como destaque a garotada do sub-14, no 4º lugar entre 11 agremiações da chave B. Os clubes voltam a jogar amanhã, inclusive o Mogi EC, em confrontos válidos pela Série A-1.

O Vila Santista atua amanhã no Ginásio Presidente Ciro I, a partir das 9 horas, contra o 100 Zala, na Capital. Na última rodada, o alviverde da Ponte Grande foi até o Grande ABC e voltou com um resultado positivo diante do São Bernardo, no Ginásio do Mesc.

O sub-18 vilista venceu o São Bernardo, por 4 a 3, e se manteve na liderança da chave A, com 21 pontos em oito partidas. Nas outras categorias, o alviverde foi superado. O sub-12, por 7 a 1, sendo que o time mogiano se manteve no 6º lugar (8 pontos em 8 jogos) sendo a única equipe na chave prata na segunda etapa do campeonato.

O sub-14 do Vila perdeu, por 5 a 1, do São Bernardo e caiu da primeira para a segunda posição na chave, mas ainda classificada para a chave ouro na segunda fase – hoje com 17 pontos ganhos. E o sub-16 caiu, por 1 a 0, e também perdeu um lugar, ocupando a terceira colocação, com 14 pontos.

O Suzano vai enfrentar Franco da Rocha amanhã, a partir das 11 horas, fora de casa – Ginásio Paulo Rogério L. Seixas. Na última rodada, os suzanenses não foram felizes diante do Praia Grande, no Ginásio Municipal Roberto David, no Sesc.

Após os jogos, somente o time sub-14 suzanense se classificaria hoje para a chave ouro na segunda fase, que terá os quatro melhores classificados de cada grupo da etapa de classificação. As outras equipes de Suzano estariam na bronze – do sétimo ao 10º colocados.

O sub-12 perdeu do Praia Grande, por 7 a 0, e agora possui sete pontos em nove partidas. O sub-14 foi superado, por 7 a 3, e soma 15 pontos, no quarto lugar da chave B.

O sub-16 do Suzano foi derrotado pelo Praia Grande, por 6 a 2, e agora soma cinco pontos, em nove duelos, ocupando o 9º lugar. Por fim, o sub-18 empatou em 4 a 4, foi aos 13 pontos e no 8º lugar do grupo.









Na Série A-1, o Mogi EC vai amanhã a Guarulhos, a partir das 9 horas, para encarar o Wimpro – Ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos. Os mogianos estão hoje com dois times na série prata (5º ao 8º) e dois na bronze (9ºao 12º lugares).

Na última rodada, o Mogi enfrentou o Penha, na Capital – Ginásio Salomão Moysés. Os mogianos venceram com o sub-12, por 6 a 5, resultado que colocou o time no quinto lugar do grupo A, com 13 pontos em nove partidas. Mesmo com o revés, por 4 a 2, o sub-14 se manteve no 6º lugar, com 12 pontos.

A garotada do sub-16 do Mogi empatou, em 1 a 1, com o Penha e foi aos 10 pontos, na nona posição, enquanto o sub-18 perdeu, por 5 a 2, e segue com 7 pontos – na 10ª colocação.