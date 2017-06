Vila SP e Estrela Vermelha agitam Socorro

Esportes, Futebol

Vila São Paulo e Estrela Vermelha fazem o principal confronto da rodada de hoje, a terceira da etapa de classificação, Campeonato da Primeira Divisão da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC). As equipes estão no grupo B, lideram com seis pontos e estão separados apenas pelo saldo de gols (9 a 2 para o time de César de Souza). É o famoso “jogo de seis pontos”. Quem vencer abre boa vantagem diante do rival. A partida será às 11 horas, no Centro Esportivo do Socorro. A chave A terá duas partidas envolvendo os líderes Santa Tereza e o vice-líder Biritiba Mirim.

Com seis pontos, o Santa Tereza, que pode disparar se vencer, encara o Palestra Planalto, que está em terceiro com dois pontos, às 11 horas, no Centro Esportivo de Braz Cubas. O rival luta pelos três pontos e para não deixar o líder desgarrar na frente.

O duelo entre o Biritiba Mirim, vice-líder da chave com quatro pontos, contra o 1º de Setembro, sexto com dois pontos, às 13 horas, no CE do Socorro, é outro que pode proporcionar uma reviravolta na atual situação dos clubes na briga por classificação – somente os quatro primeiros de cada chave avançam às quartas de final.

Completam a rodada os jogos entre Azulão, quinto com dois pontos, contra o Tigres Mogiano, lanterna com 0, às 11 horas, no CE de Jundiapeba; e Vila Estação, quinto com dois pontos, contra o São Francisco, sétimo com 1 ponto, às 11h30, na “Arena Chicão”, em Braz Cubas.

De olho na briga dos líderes Vila São Paulo e Estrela Vermelha estão quatro equipes, que dividem a terceira colocação com três pontos cada. E dois destes clubes se enfrentam na rodada de hoje do grupo B: Dragão Negro x Águia Negra, às 15 horas, no CE de Jundiapeba.

O Vila da Prata, que também possui três pontos, pega o Flamenguinho, lanterna com 0, às 13 horas, no CE Braz Cubas; e o Paulistinha, sexto lugar com três pontos, pega o Vila Industrial, que ainda não osmou ponto, às 13h30, no campo do Tietê, no Mogilar.