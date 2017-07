Vila Jundiaí ganha acesso à Avenida Francisco Ferreira Lopes

QUADRO DESTAQUE

Começou a ser utilizado nesta quinta-feira (26) um acesso implantado entre a Avenida Francisco Ferreira Lopes e a Rua Alberto Alves, na Vila Jundiaí. A alternativa atenderá aos moradores da Vila Jundiaí e empresas das proximidades quando acessarem a Avenida Francisco Ferreira Lopes, no sentido do Distrito de Jundiapeba e a municípios vizinhos, como Suzano. A opção resulta de uma parceria feita entre a Prefeitura e a empresa Spal Indústria Brasileira de Bebidas, que realiza uma grande movimentação de carga e descarga no local.

“A abertura do acesso é uma demanda antiga dos moradores da região da Vila Jundiaí, que foi possível atender. O ajuste no trânsito da cidade passa por acompanhamento e melhoramentos. Todas as ações que possamos adotar para melhorar o dia a dia das pessoas, vamos procurar fazer”, afirmou o prefeito Marcus Melo (PSDB), que visitou o cruzamento durante a manhã.

Antes da abertura do cruzamento, os motoristas que deixavam a Vila Jundiaí com destino à região de Jundiapeba precisavam acessar a Avenida Francisco Ferreira Lopes no sentido centro e realizar o retorno na Avenida Conceição ou na rotatória da Avenida Júlio Simões, ambas na região da Vila Cintra, para pegar a pista contrária.

A abertura da alternativa resulta de uma ação feita entre a Prefeitura e a empresa Spal. A empresa realizou a implantação da infraestrutura necessária, como a abertura do canteiro e a parte de cabeamento elétrico, e também adquiriu os equipamentos do semáforo. A Prefeitura fez a instalação do semáforo e a nova sinalização, com pintura de solo e placas.

A Secretaria Municipal de Transportes fará o acompanhamento do trânsito no local durante os primeiros dias de operação do novo semáforo para a verificação de possíveis adequações que se mostrarem necessárias. Além disso, os profissionais também orientarão os motoristas.

O vice-prefeito Juliano Abe, o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel, e o vereador Jean Lopes acompanharam a visita feita ao local.