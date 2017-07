VIla Industrial comemora 41 anos com o samba da Dragões da Real

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Neste sábado, tem festa na quadra Escola de Samba Unidos da Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. A agremiação completa 41 anos de atividades e de tradição na Cidade. Para comemorar a data, a diretoria da agremiação promete uma noite movimentada para a população com a apresentação da Escola de Samba Dragões da Real, vice-campeã do Carnaval de São Paulo deste ano.

O evento terá início às 22 horas, na própria quadra da escola, com a apresentação da bateria, passistas, baianas, casais de mestres salas e portas bandeiras, passistas, mulatas e os interpretes do samba da Dragões da Real. Todos fantasiados.

A Vila tem trajetória vitoriosa no Carnaval de Mogi das Cruzes, com nove títulos de campeã. Neste ano , a suspensão do desfile oficial por contenção de despesas surpreendeu a diretoria e integrantes, que já estavam preparados para a disputa popular. Com a decisão do prefeito Marcus Melo (PSDB), a escola foi a única a desfilar pelas ruas do bairro.

Se a Prefeitura não realizar o evento em 2018, o presidente da Vila, Emerson Rodrigues da Silva disse que vai fazer o espetáculo no bairro novamente. “Temos que manter viva a tradição do Carnaval mogiano. Além disso, essa é uma forma de estimular as outras escolas a fazer o mesmo”.

A escola realiza uma série de eventos para arrecadar fundos e se manter independente de verbas públicas. Uma das festas que acontece todo segundo sábado de cada mês é o Projeto Morada do Samba, com músicos e sambistas. Na área social, realiza ações destinadas a atender a terceira idade, aulas de zumba, cursos de Jiu-Jitsu e de Strong Men para desenvolver a força física.

Silva espera um público de aproximadamente 800 pessoas hoje. Um dos objetivos é atrair especialmente a comunidade do bairro.

O ingresso para o show da Dragões custa R$ 10,00, se for comprado com antecedência, até as 17 horas, na própria escola. Depois disso, será vendido por R$ 15,00. A quadra da agremiação fica na Rua João Cardoso dos Santos, 610, Bairro da Vila Industrial.