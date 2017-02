Vila inaugura arquibancada

Chico Ornellas

Faz 77 anos. Com direito à benção do padre Lino dos Santos Brito, vigário de Santana e uma partida com o combinado Jacarey (assim mesmo, com y), o Vila Santista FC inaugurou sua arquibancada no campo da Rua Francisco Franco no dia 21 de abril de 1940 – um domingo. O jogo terminou empatado em 2 gols.

Mas não precisaram da vitória os cartolas do Vila Santista, para ter o que comemorar. O projeto da arquibancada demorou 9 anos para se concretizar. Começou em 1931, quando uma assembleia do clube decidiu emitir títulos de empréstimo no valor unitário de 20 mil réis. Os títulos seriam resgatados a partir de 60 dias após a conclusão das obras, mediante sorteios mensais de 2 títulos por vez.

INAUGURAÇÃO – Em 21 de abril de 1940, o time titular do Vila Santista empatou com o combinado Jacarey na inauguração da arquibancada abençoada por padre Lino dos Santos Brito. A construção foi paga com o dinheiro dos títulos de empréstimo de 20$000.

INAUGURAÇÃO – Em 21 de abril de 1940, o time titular do Vila Santista empatou com o combinado Jacarey na inauguração da arquibancada abençoada por padre Lino dos Santos Brito. A construção foi paga com o dinheiro dos títulos de empréstimo de 20$000.

Quem dava garantia aos empréstimos eram os diretores do clube: Arlindo Torquato, presidente; Salim Elias Baccach, tesoureiro e Cesarino Sampaio, secretário.

Nessa época, o Vila Santista tinha apenas o terreno da atual Rua Francisco Franco, com frente também para a Rua Santana, então uma área descampada da Cidade. Depois da arquibancada, o clube ainda construiu um ginásio de esportes – mais tímido do que aquele feito pelo União F.C. na Rua Casarejos.

Ali o Vila Santista ficou até o final da década de 1960, início dos anos 70, quando vendeu tudo ao professor, advogado e empresário Borís Grinberg, que construiu no terreno a maior casa de Mogi das Cruzes na época, uma mansão em estilo colonial mexicano há pouco vendida por sua família. E foi o clube fazer seu futuro no início da Rodovia Mogi-Dutra, onde segue com intensa programação acompanhada por seus sócios.

CARTA A UM AMIGO

Um certo Baile da Vitória

Meu caro leitor

Os escaninhos da memória, com reforço de alguma disciplina, nos permitem preservar momentos como este: um flagrante de 1963 colhido no salão do Itapeti Clube, que então funcionava nos altos do Cine Urupema, na Praça Firmina Santana.

Era tempo do Instituto de Educação Dr. Washington Luiz.









Realmente é muito difícil explicar, para os jovens de hoje, como era aquela época, tantos anos passados. Poucos de nós tinham carro e telefone era artigo de luxo. Os trabalhos escolares, em sua maioria, eram feitos a mão, com caligrafia absolutamente legível. Comprávamos material escolar no Bazar Urupema e íamos a São Paulo de trem ou de ônibus pela estrada velha, passando Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e adjacências.

Nossa diversão era o cinema, também a olimpíada anual que interpunha equipes e torcidas das duas únicas escolas secundárias que havia por aqui: a Braz-Col (do Liceu Braz Cubas e do Instituto de Educação). Havia os aniversários e os bailes de garagem: uma vitrola, cadeiras encostadas, guaraná e coca-cola.

Tinha o Palhaço Lanche da Rua Dr. Deodato Wertheimer, ponto de encontro e de diabruras; também o footing na mesma Deodato Wertheimer. Mas o que havia, de verdade, era uma interação completa entre jovens. Eventuais antipatias – e elas sempre existirão – ficavam restritas às confidências entre os grupos. Talvez me falhe a memória, mas não tenho lembrança de uma briga de fato entre os alunos do Instituto de Educação Dr. Washington Luiz.

Estas fotos são prova disso: o Baile da Vitória da fanfarra do Instituto de Educação. A foto original foi preservada por Vela Lúcia, que a garimpou nos guardados da mãe, a professora Nyssia de Freitas Meira.

VITÓRIA – Rapazes e moças foram de uniforme para o Baile da Vitória de 1963, no Itapeti Clube.

VITÓRIA – Rapazes e moças foram de uniforme para o Baile da Vitória de 1963, no Itapeti Clube.

A fanfarra do Instituto de Educação surgiu no final da década de 1940, mas só 10 anos depois criou vida própria. Antes, usava instrumentos emprestados e o uniforme era uma camiseta e calça escura. No final dos anos 1950, já com material adquirido à custa de rifas, criou vida. O maestro Antonio ‘Niquinho’ Freire Mármora cuidava das melodias (fanfarra não podia usar instrumento de sopro com pistos), o instrutor Fernando Tavares da disciplina e a professora Lourdes Romero Iannuzzi, das escocesinhas.

As escocesinhas foram um caso peculiar: havia equivalência entre rapazes e moças entre os alunos do Instituto de Educação; quase todas as atividades eram compartilhadas: do coral às disputas esportivas. Mas na fanfarra não havia espaço para as garotas. Elas acompanhavam o desfile, eram porta-bandeiras e a baliza Sueli Mello Freire reverenciada pelo porte e elegância. Parava aí.

Foi então que a professora Lourdes Romero Iannuzzi idealizou as escocesinhas. Alunas que vestiam trajes de estilo escocês e portavam flauta doce. A fanfarra, portentosa, tocava marchas de melodia forte; de repente, silêncio… e as escocesinhas entravam com as flautas em ritmos suaves. Fizeram sucesso, percorreram várias cidades e marcaram presença na inauguração do estádio do Morumbi.

Em 1963, com os rapazes em uniforme de gala que lembrava o da Academia de West Point, nos Estados Unidos, venceram o concurso anual para escolher a melhor apresentação no desfile de 1º de setembro. E comemoraram a vitória com um baile no Itapeti Clube, salão nos altos do Cine Urupema, prédio hoje ocupado por uma igreja evangélica na Praça Firmina Santana.

Boas lembranças, muito boas lembranças.





Abraços do

Chico

FLAGRANTE DO SÉCULO XX

O melhor de Mogi

As novas instalações da Faculdade Paulo VI, inauguradas esta semana pela Diocese de Mogi das Cruzes. Junto com a recuperação da velha casa da família Avignon, sede da fazenda que incluía o bairro do Mogilar.

O pior de Mogi

O Restaurante Recanto do Convento, em Guararema, precisa cuidar melhor de suas relações. Do que é prova o testemunho de Andrea Toledo, compartilhado dezenas de vezes esta semana no Facebook.

Ser mogiano é….

Ser mogiano é… é conhecer alguém que trabalhou na Mineração Geral do Brasil.