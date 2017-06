Vila Helio será espaço de convivência na Cidade

QUADRO DESTAQUE

Criado pelos arquitetos Paulo Coutinho e Fábio Costa, num concurso promovido pelo Grupo Marbor, o projeto de revitalização da Vila Helio pretende criar um caminho onde as pessoas possam desfrutar de um passeio contemplativo enquanto passam pela Rua João Cardoso de Siqueira Primo, entre a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e a Rua Professor Flaviano de Melo, numa região que fica ao lado do complexo que, no futuro, integrará ônibus e trens, com a construção de uma outra estação ferroviária.

O plano de revitalização com a ampliação das calçadas e a instalação de ferramentas de convívio social como bancos e uma praça foi apresentado pelo empresário Marcos Borenstein ao prefeito Marcus Melo (PSD), anteontem. Agora, as duas partes vão estabelecer as bases da parceria, durante um cronograma de reuniões marcadas para as próximas semanas.

“A nossa ideia é privilegiar o pedestre que passará pelas calçadas alargadas com tranquilidade, já que a passagem de apenas um carro obrigará o motorista a reduzir a velocidade. Por isso, o projeto possui equipamentos como a praça, as floreiras, os bancos. É para as pessoas passarem por ali com tranquilidade e segurança”, afirma Paulo Coutinho, da Coutinho Arquitetura. Paulistano, há 20 anos ele trocou a Capital pela moradia em um dos condomínios Aruã porque queria criar os filhos numa cidade mais tranquila e segura.

“Será um espaço para as pessoas passearem, observarem o conjunto formado pelos empreendimentos e serviços encontrados na Vila Helio”, conta Coutinho, destacando que essa iniciativa privada, em parceria com a Prefeitura, poderá incentivar outros empreendedores a investirem em espaços menores que podem melhorar a acessibilidade dos frequentadores.

“A revitalização contribui, claro, para atrair frequentadores e negócios aos locais revigorados”, reforça.

O arquiteto defende que se lojistas ou proprietários de imóveis se cotizam em projetos semelhantes, “a Cidade muda porque passa a oferecer outra qualidade de vida e convívio entre as pessoas”.

Valorização

Há uma circulação intensa de pessoas apenas na Vila Hélio. No Hotel Marbor, por exemplo, construído em 1997 por Marcos Borenstein, passam cerca de 2,5 mil pessoas por dia. Com seis andares e 105 apartamentos, o empreendimento possui uma alta rotatividade de hóspedes e funcionários.









E, no entorno da Vila Hélio, milhares de pessoas circulam diariamente. O polo comercial, bancário e de prestadores de serviços formado pela Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e ruas como Santana e Francisco Franco é um dos mais efervescentes da região central. Soma-se a isso, a proximidade com os terminais de ônibus (Central) e de trens.

O prefeito Marcus Melo destacou que a revitalização atende a um conceito urbanístico em evidência e necessária para valorizar o Centro. “Temos uma área nobre que vai se tornar mais segura, valorizada, e que atenderá a um conceito atual: o pedestre será mais valorizado no futuro”.

A expectativa de ambas as partes é de iniciar as obras ainda no segundo semestre e, quem sabe, entregar a revitalização do trecho que possui 400 metros de extensão até dezembro.

Ocupação na área teve início na década de 1950

A Vila Helio foi ocupada em 1951, quando o ucraniano Helio Borenstein terminou a construção de 74 imóveis residenciais, erguidos num período de 11 meses, segundo conta o seu filho Marcos, presidente do Grupo Marbor, responsável pelo projeto de revitalização do espaço.

Helio Borenstein chegou a Mogi das Cruzes em 1917. Tinha 17 anos, veio sozinho em busca de uma nova vida, longe da revolução bolchevique. Desembarcou do navio no porto de Santos.

Em meio aos poucos pertences que trazia, havia uma carta de recomendação, endereçada a uma família de Jacareí. Da Praça Mauá, no Rio, foi a pé para a Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil e tomou o trem com destino a São Paulo.

Sem dominar o idioma, não desceu – como planejado – em Jacareí. A parada seguinte era Mogi. Desembarcou aqui e saiu em busca de alguém que o entendesse. Encontrou um comerciante na Rua Coronel Souza Franco, que o acolheu: trabalhava na loja de colchões e dormia em um quarto nos fundos.

Em poucos anos era um mascate, que vendia gravatas, lenços e meias, arrumados na bicicleta. Também foi rápido: menos de 10 anos depois já tinha o próprio estabelecimento, na mesma Rua Coronel Souza Franco.





Foi a ponta de lança para uma trajetória de empreendimentos que, além da Vila Helio, incluiu antes a Cinematográfica Mello Freire & Borenstein (cines Urupema, Odeon e Parque).

Quando morreu, em 1964, Helio Borenstein legou à viúva Valentina (dona Loloya), além do patrimônio imobiliário (incluindo a Vila Helio e o casarão ocupado pela família, onde hoje está a agência central do Banco do Brasil) e a Cinematográfica Mello Freire & Borenstein, a Cotac, representante Chevrolet em Mogi e importante participação, como acionista, no BCN (Banco de Crédito Nacional).