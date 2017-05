Vila e Suzano lideram no Metropolitano

Esportes

GERSON LOURENÇO

A Região do Alto Tietê está com quatro equipes entre as quatro melhores colocadas nas suas respectivas chaves no Campeonato Metropolitano de Futsal da Série A-2 (prata) – categorias menores. O AD Mogi/Vila Santista chegou na liderança de suas respectivas competições com os times sub-14 e sub-18, enquanto o sub-16 aparece na vice-liderança do grupo A. Já o Suzano Futsal tem como destaque a garotada do sub-14, no 4º lugar entre 11 agremiações participantes. Os clubes voltam a jogar neste final de semana, quando também o Mogi EC vai entrar na quadra, mas em duelos válidos pela Série A-1 (ouro.)

O Vila Santista atua neste domingo diante do São Bernardo, a partir das 14 horas, no Ginásio do Mesc. Na rodada passada, o alviverde da Ponte Grande recebeu o Caieiras, no Ginásio do Cempre, no Botujuru, e venceu com as equipes sub-14 (2 a 1), sub-16 (5 a 3) e sub-18 (5 a 1). o Sub-12 perdeu (3 a 2).

Com os resultados, o time sub-18 do Vila chegou aos 18 pontos em sete partidas, lidera a chave e ocupa a vice-liderança na classificação geral. O sub-14 também é o primeiro colocado, com 17 pontos, enquanto o sub-16 ocupa o segun do lugar no grupo, com 14 pontos ganhos. O sub-12 é o sexto, com oito pontos.

O Suzano vai enfrentar o Praia Grande amanhã, às 9 horas no Ginásio Municipal Roberto David, no Sesc. Na última rodada, a equipe foi ao Vale do Paraíba enfrentar o Grêmio União, em Pindamonhangaba.

Os suzanenses venceram os duelos do sub-12 (2 a 1) e do sub-14 (4 a 2), mas perderam no sub-16 (3 a 1) e no sub-18 (2 a 1). Dos quatro times, o melhor classificado é o sub-14, com 15 pontos em oito partidas no grupo B e na quarto lugar – e sexto na classificação geral.

Já o Mogi EC atua amanhã, a patir das 14 horas, na Capital. O pega será com o Penha, no Ginásio Salomão Moysés. Os mogianos se reabilitaram na última rodada e venceram os quatro confrontos com o Metalúrgicos, no Ginásio do Cempre do Alto do Ipiranga. Resultados: sub-12 (4 a 0), sub-14 (5 a 3), sub-16 (4 a 2) e sub-18 (4 a 3).