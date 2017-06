Vila classifica mais um time

Esportes

O AD Mogi/Vila Santista/Smel também colocou o time sub-16 nas semifinais do Campeonato Metropolitano da série A-2 – chave ouro. O alviverde da Ponte Grande agora aguarda a definição das outras partidas para conhecer o rival na disputa por uma vaga na decisão do torneio. Com a desvantagem do empate, os vilistas se classificaram com a vitória sobre o Guarulhense, por 2 a 1, em duelo realizado no Ginásio Presidente Ciro II, na Capital, no último final de semana. O elenco mogiano se junta ao sub-18, que sete dias antes passou sobre o Itapevi, por 6 a 2.

E na categoria sub-14, e em um jogo muito equilibrado, o Vila Santista acabou empatando com o Tabuca Juniors, por 2 a 2 – com gols vilistas de Marcelo Ricci e Rodrigo Dezen e se classificou para a terceira etapa da classe prata. Neste domingo, o time encara o Instituto Família (Lorena), às 11h30, no Ciro 2. Novamente os mogianos jogam pelo empate.

Por outro lado, o Vila foi eliminado da competição na categoria sub-12. No clássico regional, o Suzano acabou aproveitando as oportunidades criadas e venceu, por 3 a 2, com os gols mogianos marcados por Gabriel Linstorteli e Leandro Souza,

Já o Mogi EC, no Metropolitano da Série A-1, teve o time do sub-12 desclassificado da chave prata ao perder do Sindicato dos Metalúrgicos, por 4 a 1, no último final de semana, também no Ginásio Presidente Ciro. Os mogianos tinham a vantagem do empate.

A próxima equipe do Mogi EC a entrar em ação na segunda fase será o sub-18, que vai encarar o Elite de Itaquera, às 14 horas deste domingo, pela classe bronze (9º ao 12º colocados).

Ainda na classe prata, no próximo dia 17, às 15h30, será a vez do sub-16 do Mogi encarar o Santos – vantagem do empate dos santistas. Enquanto o sub-14 joga um dia depois (18/06), às 17 horas, contra o Indaiatuba. Se empatar, a equipe mogiana avança.