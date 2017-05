Vila abrirá playoff no Metropolitano

Esportes

GERSON LOURENÇO

Melhor time da primeira fase do Campeonato Metropolitano da Série A-2, o sub-18 do AD Mogi/Vila Santista/Smel inicia neste sábado (27) as quartas de final diante do Itapevi, às 8h30, no Ginásio Presidente Ciro 2 – Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS) -, na Capital. Com 24 pontos em nove partidas, os mogianos terão a vantagem do empate no tempo normal para a disputa por vaga na semifinal. O rival do alviverde, que obteve 15 pontos em nove partidas e foi o quarto colocado da chave A na etapa de classificação, encerrada no último final de semana, terá que vencer o confronto.

Nas demais categorias, os vilistas também avançaram na série ouro (1º ao 4º lugares) no sub-14 e no sub-16. Mas o sub-12 fechou a primeira etapa do Metropolitano na oitava colocação e foi para a série bronze (7º ao 10º colocados).

As três equipes vilistas vão jogar no dia 3 de junho, também no ginásio da Federação. O sub-12, que somou oito pontos em nove jogos, terá pela frente o Suzano – nono colocado com 7 pontos em 10 duelos. O Vila sub-16 – terceiro, com 17 pontos em 9 jogos – vai pegar o Guarulhense, vice-líder com 19 pontos; Já a garotada alviverde do sub-14 – 4º lugar com 17 pontos – será o rival do favorito Tabuca Júniors (vice-líder da chave B, com 25 pontos em 10 partidas).

Na última rodada, o Vila foi até a Capital e enfrentou o 100 Zala, voltando a mogi com duas derrotas e duas vitórias. O sub-12 perdeu de 7 a 1, enquanto o sub-14 de 4 a 1. As vitórias foram no sub-16, por 7 a 0, e no sub-18, por 3 a 0.

Já o Suzano voltou de Franco da Rocha da mesma forma que o Vila. O sub-14 venceu, por 7 a 0, e o sub-16, por 2 a 1. As derrotas ocorreram no sub-12, por 4 a 1, e no sub-18, por 3 a 1.

O melhor time de Suzano foi o sub-14, que somou 18 pontos em 10 partidas (4º lugar na chave B) e vai jogar a série ouro. As outras equipes estão na bronze. Sub-12 (9º), sub-16 (9º) e sub-18 (8º lugar).

Já na série A-1 do Metropolitano, o Mogi EC pode melhorar suas colocações em todas as categorias na rodada de amanhã, a última da primeira fase, diante do São José/Atleta Cidadão, a partir das 9 horas, no Ginásio do Cempre do Alto do Ipiranga.

Na rodada passada, os mogianos se deram bem diante do Wimpro, em Guarulhos. O sub-12 empatou (1 a 1), enquanto o sub-18 perdeu (3 a 1). As vitórias foram no sub-14 (3 a 0) e no sub-16 (4 a 2).