Vidal Assis lança ‘Album de Retratos’

Caderno A - Capa

O Sesi Mogi das Cruzes recebe nesta sexta-feira (4), às 20 horas, o cantor e compositor Vidal Assis, com apresentação de lançamento de seu novo disco, ‘Álbum de Retratos’. A entrada é gratuita.

Em parceria com o poeta Hermínio Bello de Carvalho, o título do álbum refere-se tanto aos personagens que saltam da poesia, quanto aos retratos rítmicos e harmônicos das melodias de Vidal Assis. Seu estilo desfila entre o samba e suas variações (samba de roda, samba dolente e partido-alto) afoxé, capoeira, toada e baião.

Unem-se a esse repertório vários clássicos, que vão de Zé Keti (1921-1999) a Paulinho da Viola (1942). Oportunidade para apreciar as obras de sua parceria com Carvalho – ‘Num Ciúme Só’, ‘Algas’, ‘Ao Revés’, ‘Álbum de Retratos’, ‘Nem sempre, Nem jamais’, ‘Teatro de Revista’, ‘Bola no Bola’, ‘Baderna da Glória’, ‘Com o Diabo no Corpo’, ‘Engano Seu’, ‘Queira Deus’ e ‘Tribeira’, entre outras.

Carioca e brasileiríssimo em sua abrangência de sotaques, Vidal de Assis, é um cantor de timbre veludoso e compositor de talento da nova geração da música popular brasileira, compondo sozinho e com uma gama de parceiros musicais como Hermínio Bello de Carvalho, Elton Medeiros, Fátima Guedes, Moyseis Marques, Sérgio Fonseca, Pedro Amorim, Maurício Carrilho, dentre outros.

Os ingressos estão disponíveis pelo sistema Meu Sesi na página www.sesisp.org.br/meu-sesi e serão distribuídos uma hora antes do espetáculo no próprio Sesi, à Rua Valmet, 171, no Distrito de Braz Cubas.