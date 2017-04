Vicente e ‘O menino dos pés rachados’

Caderno A - Capa

Comerciante, construtor e poeta, Vicente Ferreira lança no sábado, às 19 horas, o livro O menino dos pés rachados, uma coletânea de contos e poesias sobre impressões sobre a vida, a natureza, os mistérios do céu e da terra. Reunidos pela jornalista Nohelia Yañes, a obra e um CD de poesias gravado pelo autor serão vendidos também por ele, a R$ 15,00. O lançamento acontecerá na sede da Amoa (Rua Aleixo Costa, 348).

Vicente tem cabelos cor de nuvem, fala mansa e baixa, sorriso fácil. Toca violão, frequenta rodas de poesia, como as promovidas pelo Entremeio Literário, presenteia amigos com telefonemas, poesias e visitas, essas últimas, ao lado da esposa, Aparecida da Silva.

Vem dessa vivência a inspiração para contar casos, alguns ouvidos na infância, em Catanduva (MG), quando trabalhou em fazenda, com os pais, antes de a família mudar-se para Mogi das Cruzes.

Aqui, ele foi servente na Cúria Diocesano, servidor público estadual que iniciou a carreira como servente e, quando teve de ser vigilante de escola, em Itaquera, pediu exoneração do cargo, foi pintor, dono da lanchonete Flecha de Ouro, que funcionou durante 15 anos na Rua Isabel de Bragança) e, por fim, construtor de casas.

A escrita dele fala do universo que frequenta. Lembra o que diz Cora Coralina: Poeta, não é somente o que escreve. É aquele que sente a poesia. A narrativa de Vicente segue esse padrão, retrata o cotidiano, fala do que viveu o menino negro e pobre que ascende socialmente, e intercala com outros temas: sonhos, espiritualidade, natureza, amizade, música.

Uma das vivências, ainda muito criança, ajuda a traçar o perfil desse escritor. Com quase seis anos, ele teve a ideia de fazer algo diferente. E fez, como relata no livro: “Não lembro como começou. Foi do nada, ou melhor, da necessidade. Morávamos em um sítio e todas as manhãs eu ia para a beira da estrada. Um belo dia, comecei a dar risadas para ganhar dinheiro. Dos boiadeiros que passavam pelo local eu recebia uma moedinha de 300 ou 400 réis. Só que depois de um tempo, eles começaram a me enganar”.

E o que fez Vicente? Ele caprichava na gargalhada, em vão. “Então, fui obrigado a fazer diferente: só depois de estar com a moedinha nas mãos é que eu gargalhava”. Com as moedas, comprava lápis, borracha, balas e doces.

Nas músicas, estão homenagens a Mogi (Eu me lembro daquela cidade singela tão especial/leite e pão na janela para a clientela era tão natural/buscar sua história é trazer na memória saudade demais/enquanto eu viver, Mogi, te esquecerei jamais), ao Restaurante Bom Prato (onde frequentou e fez amigos), aos rios Tietê e Sapucaí, aos amigos, à família.

Nos últimos anos, Vicente começou a reunir os escritos – que são muitos, muitos mesmos, para o primeiro livro, publicado com recurso próprio. Diz não pensar em lucro. “É um jeito de alguém conhecer o trabalho”, diz.

Ele cursou até a 7ª série, em turmas destinadas a adultos, a partir dos 20 anos. Mas, cantava e compunha antes disso. “Sempre cantarolei pelos cantos, desde criança, gosto de viver assim, mais sorrindo do que sofrendo”.

Aos 77 anos, realiza um sonho e planeja outros, a continuidade com a escrita e a música, até “quando puder”. (Eliane José)