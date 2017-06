Vias de Mogi terão o estacionamento proibido a partir do dia 23

QUADRO DESTAQUE

Os motoristas devem ficar atentos porque a Prefeitura inicia mudanças nas regras para estacionamento em vias públicas do Centro de Mogi das Cruzes a partir do próximo dia 23. As medidas objetivam restringir a parada em trechos das ruas Coronel Souza Franco e Capitão Manoel Caetano.

As alterações foram definidas pela Secretaria Municipal de Transporte, no início desta semana. De acordo com a Prefeitura, o trecho da Coronel Souza Franco – entre as ruas Padre João e Presidente Rodrigues Alves – e da Capitão Manoel – entre a Coronel e a José Bonifácio – terão as vagas de estacionamento extintas.

O objetivo é “oferecer maior capacidade de circulação e, consequentemente, mais fluidez”, informou a Administração Municipal.

Já na próxima semana, a sinalização (banner) deverá ser colocada nas imediações para alertar motoristas, comerciantes e pedestres sobre a proibição de parada.

“As medidas fazem parte de uma série de intervenções que buscam melhorar a organização e fluidez do trânsito na região central de Mogi das Cruzes. No caso da Rua Coronel Souza Franco, o trecho em questão é muito estreito, o que traz dificuldades de circulação e risco de acidentes. Já no caso da Rua Capitão Manoel Caetano, a via se transformou em uma opção de acesso à José Bonifácio, utilizada pelos motoristas ao invés da Rua Doutor Corrêa. Com a diminuição do volume de trânsito pela José Bonifácio, motivada pela liberação da Avenida Governador Adhemar de Barros, a Capitão Manoel Caetano deverá ser mais utilizada”, trouxe nota encaminhada pela Prefeitura. (L.M.)