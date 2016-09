‘Viagem Literária’ traz atração a Mogi

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

O ator e contador de histórias João Acaiabe se apresenta em Mogi das Cruzes no próximo dia 23. Será na Biblioteca Benedicto Sérvulo de Sant’Anna, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A atração faz parte do ‘Viagem Literária’, programa da Secretaria de Estado da Cultura, que tem como objetivo incentivar a produção literária e disseminar o gosto pela leitura.

Na mesma semana que se apresenta em Mogi das Cruzes, ele estará nas cidades de Guararema e Arujá. Serão duas contações de histórias por dia, gratuitas e abertas ao público. O espetáculo é intitulado “Saci – Lenda, Mito e Poesia”.





Formado na Escola de Arte Dramática da USP, João Acaiabe vem desde então desenvolvendo trabalhos artísticos reconhecidos pelo público e pela crítica. Recebeu o Prêmio ‘Governador do Estado Para Cultura’, na categoria Melhor Ator, pelo espetáculo teatral “Vamos Jogar o Jogo”. Consagrou-se para o grande público na televisão, participando de várias novelas, com destaque para os personagens Tio Barnabé, no seriado “Sítio do Picapau Amarelo” e Chico, em “Chiquititas”.

O ‘Viagem Literária’, programa do Governo do Estado de São Paulo, inicia sua circulação pelo interior e litoral paulista a partir desta semana. Neste ano, 15 atrações, entre grupos e contadores passarão por 85 cidades e realizarão 170 contações de histórias.

Criado pela Secretaria da Cultura do Estado, o programa é gerido pela SP Leituras em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). Voltado a leitores infantojuvenis e adultos, visa incentivar a leitura e a produção literária. Desde 2012, foram realizados 970 eventos, que contaram com a participação de mais de 100 mil pessoas. Para ver a programação completa e conhecer mais sobre o Viagem Literária, acesse: www.viagemliteraria.org.br.

SERVIÇO

Viagem Literária – João Acaiabe

Guararema

21 de setembro, às 9 e 14h

Biblioteca Estação Literária Profª Maria de Lourdes Évora Camargo

Rua Cel. Ramalho – Centro

Arujá

22 de setembro, às 9h e 14h

Biblioteca Profª Alda Martins Soncini

Rua São Paulo, 110 – Jardim Planalta

Mogi das Cruzes

23 de setembro, às 9h e 14h

Biblioteca Benedito Sérvulo de Sant’Anna

Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Telefone 4798-6986