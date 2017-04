Vettel larga na frente e é o mais veloz no Bahrein

Esportes

Não foi uma sessão 100% tranquila, mas Sebastian Vettel liderou a sexta-feira de treinos livres para o GP do Bahrein, terceira etapa do campeonato da Fórmula 1. O alemão chegou a sofrer um ‘apagão’ em sua Ferrari no meio do treino, mas voltou rapidamente e fez o tempo mais rápido, a exemplo do que há acontecera na primeira sessão. Depois de ter um desempenho discreto no treino inicial, a Mercedes voltou a freqüentar as primeiras posições, com Valtteri Bottas em segundo e Lewis Hamilton em quinto. Nas simulações de corrida, importantes no último treino disputado com condições de pista similares à classificação e à corrida, que serão disputados ao entardecer em Manama, Ferrari e Mercedes estiveram igualadas.