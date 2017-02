Veterinário flagra lixo amontoado em trecho do Rio Tietê

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Ao passar pela Via Perimetral, o veterinário e observador de aves, Jefferson Leite, flagrou o lixo amontoado em um dos trechos do Rio Tietê, nas proximidades do Parque Leon Feffer, em Braz Cubas. Entre o material acumulado nas margens do manancial estão peças de alumínio e plástico. A morosidade da vazão das águas naquele trecho e a existência de galhos e bancos de areia fizeram com que as latinhas, garrafas pet e a sujeira se amontoassem, dificultando a rolagem rio abaixo.

Não é a primeira vez que o acúmulo de lixo naquele ponto desperta atenção. Alguns anos atrás, cena repetida obrigou a Prefeitura a retirar os resíduos, numa operação que encontrou nas redondezas o corpo de um homem em estado de decomposição.

Aos publicar as fotografias na página pessoal que mantém nas redes sociais, o veterinário conhecido pela luta pela implantação de um Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas) para o atendimento ao Alto Tietê, alertou para um crime ambiental praticado por parte da população que joga o lixo no terreno baldio ou nos córregos que deságuam no Tietê.

“Esse lixo que você vê sobre as águas do Rio Tietê não foi a Prefeitura que jogou, nem os governos do Estado ou Federal. Esse lixo é seu que descarta resíduos nas ruas, sem se preocupar para onde ele vai”, desabafou. Leite tem acompanhado as devastações e a lentidão das ações para a proteção da fauna e flora regional e defende a conscientização das novas gerações para mudar a cultura do lixo. “Acho que só a criança pode mudar o que nós, adultos, não estamos conseguindo”.

O Governo do Estado está realizando o desassoreamento do Tietê, em Mogi das Cruzes. Os serviços começaram na região da Ponte Grande e seguem em direção à Vila Industrial e a Braz Cubas. Dragas fazem a limpeza do leito do manancial, que recebe sedimentos que não são rolados pela lenta correnteza do Tietê.

Nesses montes de lixo estão materiais leves, sacos plásticos, garrafas pets, que não vão para o fundo desse corpo d’água, como acontece com a alta carga de esgoto que começa a matar o Tietê em Mogi das Cruzes, após os primeiros quilômetros da divisa com Biritiba Mirim.