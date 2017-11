Cartas

Impossível aceitar que uma das cidades mais ricas do País, com quase 500 anos de fundação e mais de 430 mil habitantes, tenha, quase às portas de sua Prefeitura, a pior das calçadas. Ignorada pelo poder público há muitos e muitos anos, a calçada situada defronte à Cati, na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, a pouquíssimos metros da Prefeitura, Câmara Municipal, Fórum, Casa do Advogado, UMC e terminais de ônibus e trens, encontra-se em estado lastimável e até mesmo criminoso, impondo grande risco aos inúmeros pedestres que por lá transitam diariamente. Reportagens a respeito foram publicadas por O Diário ao longo do tempo, inclusive com a inserção de fotos, como, por exemplo, nas edições de 14/07/2012, 22/04/2015 e 04/03/2017, porém sem qualquer manifestação por parte do poder público. Numa Cidade que os políticos dizem ser “cada vez melhor para se viver”, é impossível caminhar com segurança e tranquilidade nas calçadas. Como, aparentemente, o prefeito, seu vice e os 23 vereadores não conhecem aquele trecho de calçada daquela Avenida, convido-os a darem uma passada por lá, a fim de que, com os próprios olhos, constatem a existência de um dos espaços públicos mais vergonhosos da Cidade. Em época de eleições, todos dizem amar muito Mogi, mas depois, tchau, tchau. O povo que se vire, ou que se dane.

Paulo Sergio da Silva Pimentel

paulospimentel@yahoo.com.br