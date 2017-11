Vereadores vão buscar recursos para casas de acolhimento de Mogi

DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

O encerramento dos serviços destinados ao acolhimento de crianças e adolescentes em três entidades de Mogi das Cruzes é motivo de repercussão na Cidade. A preocupação fica por conta das medidas que serão tomadas para suprir a demanda já existente. Alguns vereadores, como Caio Cunha (PV) e Iduigues Ferreira Martins (PT) reforçam a necessidade financeira das organizações, enquanto Edson Santos (PSD) acredita que o chamamento público para que novas casas se habilitem para realizar o abrigo possa ser a solução imediata.

A Comissão Permanente de Assistência Social é presidida por Santos. Ele acredita que a Secretaria Municipal de Assistência Social, assim como a titular da Pasta, Neusa Marialva, estão tentando encontrar uma solução. “Em reunião na Câmara, ela demonstrou estar buscando alternativas para socorrer estas entidades, inclusive tentando fazer um aporte do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Além disso, está atenta ao problema e muito bem articulada para enfrentar esta situação. Nossa maior preocupação é que o poder público tome as providências necessárias para abrigar estas crianças e adolescentes e garantir seus direitos. E isto está sendo feito”, comentou.

Cunha foi quem sugeriu em plenário que a Comissão convidasse a secretária para o encontro de esclarecimento, que aconteceu anteontem. Ele, entretanto, não está satisfeito com os resultados da conversa. “Na verdade, abrir edital para fazer chamamento não resolve o problema, que é financeiro. Isso já vem ocorrendo com algumas entidades e vai acontecer com as novas também. As organizações podem até ofertar as vagas necessárias, mas sem verba não terão como prestar a manutenção necessária”, reiterou.

O aumento do piso salarial dos educadores, que teve reajuste de 47%, determinado este ano pelo Sindicato do Terceiro Setor (Siemaco), também foi lembrado pelo vereador. “Estas dívidas e dificuldades foram surgindo após esta mudança, além disso, o repasses dos governos Federal e Estadual para o setor são praticamente os mesmos nos últimos anos. A Cidade também enfrenta uma crise financeira, mas independentemente disso tudo, estamos falando de vidas e isso me preocupa muito. Então, é extremamente necessário que a Secretaria seja a articuladora para a solução do problema”, contestou Cunha.

Também integrante da Comissão Permanente, Martins concorda que o orçamento da Assistência Social deveria ser maior. “Com a Secretaria recebendo mais, as entidades subvencionadas receberiam, consequentemente, um repasse maior. E é disso que elas precisam. Até porque não são só as crianças que necessitam, mas também os idosos, as mulheres que sofrem violência, os moradores de rua”.

O parlamentar tramita na Câmara um projeto de sua autoria, o Família Acolhedora. A intenção, é que famílias passassem por treinamentos e seleções, e que os jovens fossem enviados a essas casas. “Seria uma maneira ainda de proporcionar a essas crianças e adolescentes um lar acolhedor e com economia”, explicou o vereador, lembrando que hoje cada criança custa R$ 2,4 mil por mês às entidades, já na proposta, segundo Martins, o custo cairia para R$ 1 mil ao mês.