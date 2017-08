Vereadores pretendem ampliar debate sobre a região central de Mogi

QUADRO DESTAQUE

O fechamento da passagem de nível da Rua Dr Deodato Wetheimer e os problemas de falta de estacionamento no Centro dominaram boa parte dos debates entre os vereadores ontem, na volta do recesso legislativo. Várias sugestões foram apresentadas para melhorar o sistema viário. Para buscar alternativas concretas que possam contribuir com a fluidez do tráfego, ampliar as vagas para os carros e valorizar o comércio daquela área, os parlamentares pretendem convidar representantes do setor, técnicos das secretarias de Trânsito e de Planejamento para tratar desses assuntos.

O vereador Pedro Komura (PSDB), envolvido em discussões e projetos pela valorização da área, como a criação do novo Movimento Viva o Centro, lançado anteontem, explica que a principal preocupação é com a questão do estacionamento, assunto tratado também com a Associação Comercial de Mogi. “Hoje muita gente deixa de comprar no centro por falta de vagas de estacionamento e a tendência é piorar ainda mais, porque uma grande área de estacionamento privado na Rua Braz Cubas foi vendida para uma igreja evangélica. Isso significa menos vagas para estacionar”.

A alternativa, segundo ele, seria a criação de novos espaços públicos em pontos estratégicos para ampliar as vagas e “evitar a degradação do centro”, que está sendo invadido por estacionamentos privados, instalados em locais onde havia antigos casarões, adquiridos e derrubados por empresários que lucram com esse tipo de atividade. “Uma das indicações para instalação de bolsão é a área da antiga NGK”, explica.

O vereador José Antônio Cuco Pereira (PSDB) defende a construção de estacionamentos verticais e subterrâneos. Mauro Araújo (PMDB), depois de destacar “a importância do comércio central para geração de empregos e arrecadação”, propõe a execução de projetos em parceria com a iniciativa privada. Foi ele que pediu para a Câmara chamar os técnicos para o debate, com a participação dos representantes do setor.

A questão do trânsito foi abordada pelo vereador Antônio Lino (PSD), que defendeu o fechamento da passagem de nível da Dr. Deodato para que os carros sejam obrigados a usar o Complexo Viário Tirreno Da San Biagio. Na opinião dele, a medida vai acabar com os congestionamentos na Rua Ricardo Vilela e proximidades “O túnel foi um projeto milionário da Prefeitura sem eficácia, porque os motoristas em vez de usarem o túnel preferem ficar vários minutos esperando a cancela abrir. Muitos veículos acabam fechando o cruzamento, situação que não vai mais acontecer se todos forem obrigados a usar o túnel”, pondera.

Outros vereadores, como no caso de Araújo, são contra o fechamento porque acha que a passagem é mais uma alternativa para a fluidez do trânsito. Rodrigo Valverde (PT) defende a manutenção de acesso aos pedestres.

O Legislativo aprovou ontem a indicação do vereador Rodrigo Valverde (PT) pedindo o cancelamento de concessão entre a Prefeitura e a Hora Park, responsável pelo controle da Zona Azul na Cidade. Segundo ele, a mesma solicitação foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregular a concorrência feita em 2008 por entender que a empresa vencedora teria tido vantagens no processo.

O petista apresentou documentação com parecer emitido pelo TC em fevereiro de 2017. No entanto, a Procuradoria Geral do Município explicou que o contrato foi questionado pelo Ministério Público, mas o Tribunal de Justiça julgou a ação improcedente.









