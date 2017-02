Vereadores denunciam problemas na Rota da Luz

Cidades

SILVIA CHIMELLO

A falta de estrutura na Rota da Luz foi um dos assuntos discutidos ontem na sessão da Câmara. Os vereadores cobraram melhorias e iluminação pública e querem informações sobre os custos, qualidade dos serviços e projetos de ampliação dos serviços na Cidade.

O vereador Protássio Ribeiro Nogueira (PSD) criticou a falta de infraestrutura no trajeto criado pelo Governo do Estado como opção aos romeiros que costumam seguir a pé entre Mogi e Aparecida. Ele relatou as dificuldades que os peregrinos enfrentam na rota, que começa no Parque Centenário e passa por Sabaúna, onde não há pousada, restaurantes e nem sequer sanitários disponíveis. Para melhorar as condições, ele sugere a construção de um recinto próprio, por meio de parceria entre a Prefeitura e o Estado, e disse que discutirá a proposta com a Secretaria Municipal de Cultura, que passou a responder pela Coordenadoria de Turismo – até então vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.

Já sobre o aumento de pontos sem iluminação na Cidade, o presidente da Câmara, Carlos Evaristo (PSD), anunciou que vai convocar a empresa Trajeto Engenharia, responsável pela manutenção da iluminação pública de Mogi para prestar esclarecimentos. O assunto também será tratado com os técnicos da área de finanças da Prefeitura, em reunião com vereadores no próximo dia 23 para prestação de contas sobre trabalhos na Cidade.

Outra audiência pública, no dia 23 de março, discutirá políticas públicas para o esporte da Cidade. O debate entre representantes do setor, inclusive da esfera estadual, é organizado pelo vereador Marcos Furlan (DEM).

A mesa da Casa deliberou ainda o projeto de Furlan que limita em meia hora o tempo de espera nas filas dos cartórios da Cidade, a exemplo do que acontece nos bancos. A matéria será avaliada pelas comissões da Casa antes de ser votada e se tornar lei.

Visita

A Câmara aprovou também a moção do vereador Diego Amorim Martins (PMDB), o Diegão, que presta homenagem ao cantor mogiano João Vitor Gonçalves Henrique Mafra, 10 anos, participante do programa “The Voice Kids”, exibido pela TV Diário. O garoto assistiu à sessão ao lado da mãe, Cintia Gonçalves Henrique Mafra, para acompanhar a votação do documento.