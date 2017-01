Vereadores definem as comissões permanentes da Câmara

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Câmara Municipal já acertou a composição das comissões permanentes que atuarão na Casa este ano. A definição dos nomes dos vereadores para cada uma delas ocorreu ontem, em reunião com os 23 parlamentares. Segundo o presidente da Câmara, Carlos Evaristo da Silva (PSD), as indicações para cada uma das 14 comissões e para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar “foram feitas de forma consensual, seguindo, na medida do possível, a orientação profissional de cada um deles”. Os nomes serão oficializados na primeira sessão do ano, no início de fevereiro, quando serão escolhidos os presidentes dos grupos.

As comissões, renovadas anualmente, discutem os projetos de cada área, emitem opinião técnica e sugerem a aprovação ou rejeição das matérias, por meio de pareceres, antes de as matérias serem votadas no plenário. A mais cobiçada é a de Justiça e Redação, por onde passam todos os projetos de lei.