Vereadores começam a discutir comissões

Numa reunião convocada pelo presidente Carlos Evaristo da Silva (PSD) para as 15 horas de quinta-feira, na Câmara Municipal, será aberto o debate acerca da formação das 14 Comissões Permanentes que irão atuar a partir do término do recesso parlamentar, quando terão início as atividades dos vereadores no primeiro ano do atual mandato. Responsáveis pela análise e opinião acerca de projetos apresentados pelos vereadores ou pelo prefeito, tais Comissões formadas, cada uma, por um presidente e dois membros, podem ter peso político importante, se bem conduzidas por seus integrantes, especialmente as mais importantes delas: Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, por onde passam, obrigatoriamente, a maioria das propostas em discussão no Legislativo. As demais são Obras e Habitação, Meio Ambiente e Urbanismo, Transporte e Segurança Pública, Educação e Cultura, Esporte e Turismo, Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Saúde e Assistência Social, Serviços Públicos e Semae, Agricultura, Direito do Consumidor, Bem-Estar Animal e Zoonoses, e ainda a de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Pessoa com Deficiência, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso. Além das Comissões Permanentes, serão escolhidos também os integrantes do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, formado por um presidente, dois membros e três suplentes, encarregados de julgar e aplicar penalidades aos vereadores em casos de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar. O presidente Carlos Evaristo está otimista com a formação dos grupos, por considerar que a Câmara dispõe de vereadores capacitados a ocupar as funções de cada Comissão. Ele diz que não pretende interferir nas escolhas, mas acredita que, naturalmente, haverá o direcionamento de vereadores com conhecimento de setores específicos, como um contador para Finanças e Orçamento, um médico para Saúde, e assim por diante. O fator político-partidário também pesa inevitavelmente na hora das escolhas, que deverão estar concluídas até a primeira sessão ordinária da atual legislatura, marcada para o dia 1º de fevereiro, às 15 horas.

Ferrovias

Entre os planos do deputado federal Marcio Alvino (PR) para este ano está a revitalização de antigas estações ferroviárias abandonadas pelo Estado de São Paulo. Por meio da Frente Parlamentar de Preservação da Memória e Patrimônio Ferroviário, por ele idealizada, Alvino espera recuperar estações centenárias, como as de Cachoeira Paulista e Cruzeiro, no Vale do Paraíba, e também a de Sabaúna, em Mogi.

Em Sampa

O brigadeiro-do-ar Frederico José Moretti da Silveira está trocando a chefia do Subdepartamento de Administração do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, junto ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por São Paulo. No início de fevereiro, o mogiano assume a chefia do Departamento de Logística do Campo de Marte, na Capital. Filho de Neli e José Roberto Miller da Silveira, o oficial é casado com a procuradora de Justiça mogiana, Luciene Angélica Mendes.









Patrimônio

O arquiteto Luiz Miguel Baida está à frente de um movimento para a criação da futura Associação de Defesa e Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi das Cruzes. Uma reunião marcada para o próximo dia 19, quinta-feira, no Centro, promete definir os métodos de ação do grupo em favor da preservação do que ainda resta da fragilizada memória desta Cidade.

Receitas

Tomadas as primeiras medidas para reduzir gastos, o setor financeiro da Prefeitura está empenhado num outro desafio: o aumento das receitas. Sem querer aumentar impostos, a saída é usar a criatividade e buscar soluções alternativas para a questão. Segundo apurou a coluna, uma proposta voltada para isso está praticamente definida para ser anunciada após o programa de Justiça Fiscal, mostrado ontem pela coluna. Antes disso, o prefeito vai esperar para sentir o comportamento dos contribuintes com o pagamento do IPTU, cujos carnês chegarão em breve aos mogianos.

Cotidiano

Frase

O sistema penitenciário do Brasil não tem nenhuma política de recuperação da pessoa. Pelo contrário, é voltado para piorar a vida dele.









Lula da Silva (PT), presidente por oito anos, antes de eleger e reeleger Dilma Rousseff (PT)