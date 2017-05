Vereadores apontam necessidade de contratar mais professores em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O presidente da Comissão Municipal de Educação e Cultura, vereador Mauro Araújo (PMDB), defendeu nesta terça-feira (9) a criação de uma nova legislação que permita a contratação temporária de professores para evitar que o ensino na rede pública de ensino municipal fique comprometido.

Algumas disciplinas estão sem o titular nas salas de aula desde o começo do semestre. O vereador conta que recebeu reclamação de um pai com filha matriculada na Escola Municipal Professor Mário Portes, em Jundiapeba.

Existem informações de outros estabelecimentos que convivem com essa defasagem no quadro de professores há mais de um ano, como é o caso do Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) Benedito Ferreira Lopes, o antigo Caic, na Vila Cléo.

O vereador disse também que a Secretaria Municipal de Educação não está conseguindo resolver o problema porque a Justiça proibiu a contratação de professores temporários para a rede municipal. Além disso, Araújo explica que a Prefeitura não dispõe de recursos para manter uma folha excedente. Por isso, ele disse que vai sugerir parcerias com organizações sociais que poderiam intermediar novas admissões em curto espaço de tempo.

Cidade Legal

Outro tema tratado ontem na Câmara foi o problema de regularização de áreas do Município. Membros da Comissão Especial de Vereadores (CEV) da Regularização Fundiária, liderada pelo vereador Pedro Komura (PSDB) , foram à Secretaria de Estado da Habitação na semana passada para pedir a ampliação do Programa Cidade Legal para a Cidade.

De acordo com ele, “atualmente existem 88 áreas irregulares em Mogi, o que representa um quarto dos terrenos do Município que precisam ser legalizados”. Um dos locais é a região da Chácara dos Baianos, em Jundiapeba. Outros membros da CEV reforçaram a necessidade de ampliar o programa pela Coordenadoria Municipal de Habitação, que já conseguiu beneficiar muitas famílias com a escritura de seus imóveis

O vereador Marcos Furlan (DEM), membro da CEV, explica que o projeto Cidade Legal é fundamental para garantir a segurança fundiária aos donos dessas áreas que, além de não ter escritura, também não podem receber melhorias e serviços por parte da Prefeitura.

Impostômetro

A Câmara Municipal aprovou ontem a moção do vereador Diego Martins (PMDB), o Diegão, que solicita a instalação de um “Impostômetro Municipal” no Largo do Rosário, área central da Cidade. O documento será encaminhado à Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e à Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC).









“O objetivo desse painel é o de mostrar, em tempo real, a arrecadação de impostos. Se a gente tivesse um equipamento desses em praça pública, a população saberia quanto, de fato, nosso Município está arrecadando”, argumenta ele, que pede mais transparência no processo.

O vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB) defendeu a inclusão também dos repasses de outras esferas públicas. “O impostômetro poderia ter transferências do Governo do Estado e do Governo Federal”, disse.

Vacina

Os vereadores aprovaram também a moção apresentada ontem por Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), o Chico Bezerra, endereçada ao Governo do Estado e à Prefeitura de Mogi, sugerindo a ampliação do grupo prioritário para receber a vacina contra a gripe.

“Pretendo incluir os jornalistas de Mogi nesse grupo porque os profissionais da imprensa acabam entrando em contato com hospitais, ficam em ambientes fechados e acho mais do que justo, a exemplo do que aconteceu com os professores”, disse Bezerra, que é médico e presidente da Comissão Permanente de Saúde.

Ele falou ainda sobre o cancelamento de mais de 100 mil cartões do Sistema Integrado de Saúde (SIS), com endereços falsos de pessoas de outras cidades que contribuíram para o excesso de inscritos no sistema de saúde.

No entanto, disse que vai pedir explicações sobre esse número excedente de cartões emitidos pela Prefeitura na próxima audiência de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 23 deste mês. Ele também quer saber o que será feito para impedir que esse problema venha a se repetir.